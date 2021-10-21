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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birinci Su Şurası konuşması: Tedbirlerimizi aldık

Su kaynaklarının korunmasının önemine vurgu yapan Erdoğan, "Geleceğimizin parmaklarımızın arasından akıp gitmesine izin vermemek için tedbirlerimizi aldık." dedi.

Güncel 21.10.2021, 15:47 21.10.2021, 15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birinci Su Şurası konuşması: Tedbirlerimizi aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Su Şurası'na canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"SU KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ BASKI ARTACAK"

"Önümüzdeki yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynakları üzerindeki baskı her geçen yıl daha da artacaktır.

"TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK"

Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir.

"TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Ülke olarak suyumuzun, yani geleceğimizin parmaklarımızın arasından akıp gitmesine izin vermemek için tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz."

Ayrıntılar gelecek...

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