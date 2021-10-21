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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAYKAR tesislerine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAYKAR tesislerine giderek, vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye dileklerini iletti.

Güncel 21.10.2021, 20:24 21.10.2021, 22:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAYKAR tesislerine taziye ziyareti

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA’ların öncü ismi BAYKAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar geçtiğimiz günlerde vefat etmişti.

Türkiye'yi üzüntüye boğan ölüm haberi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok önceden planlanan Afrika temaslarında bulunuyordu.

Erdoğan yurda döner dönmez, Özdemir Bayraktar'ın ailesi ve çalışanlarına taziye dileklerini iletmek için Esenyurt'taki Baykar Holding'e ziyaret gerçekleştirdi.

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