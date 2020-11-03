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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminde enkaz altında kalan ve 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayda'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Güncel 03.11.2020, 12:57 03.11.2020, 13:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum." notuyla Ayda'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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