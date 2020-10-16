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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi sebebiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Güncel 16.10.2020, 17:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştireceği baş başa görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Vahdettin Köşkü'nde başbaşa görüşme sona erdi, heyetler arası görüşme başladı.
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