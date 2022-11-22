Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusufeli Barajı açılış töreninde konuştu

Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Törenihttps://t.co/M9X2AzqXU4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 22, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

Yeni Yusufeli 2698 konut, 507 köy evi, 296 iş yeri, 37 dükkanlı bir sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, anasınıfından lisesine kadar 9 okul, yurt, spor salonu, 7 köy ve kamu hizmet binalarıyla sıfırdan kuruldu. Her türlü alt yapı ve üst yapısıyla tasarlanan Yeni Yusufeli eskisinin 2 katı büyüklüğünde bir alana sahiptir. Ulaşım için 39 tüneli ve 21 köprüsüyle 110 kilometre yeni yol yapılmıştır. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometreyken biz sadece Yusufeli'nde 62 km tünel inşa ettik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nın Türkiye Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın su tutma törenine katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden Yusufeli Barajının yanı sıra bu eser bağlantı yolları ile tünelleri ile yeni yerleşim yerlerinin açılış töreni vesilesiyle ile sizlerle birlikteyiz. Barajımızın, yollarımızın ve yerleşim yerimizin ülkemize, milletimize ve Yusufelili kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Yusufelili kardeşlerimiz bu eserin ülkemize kazandırılması için doğdukları, büyüdükleri evlerini, işyerlerini geçmişlerini geride bıraktılar. Her ne kadar kendilerine daha modern evler, işyerleri yep yeni bir ilçe inşa etmiş olsak ta bunların hiçbirinin Yusufelili kardeşlerimizin yapmış olduğu fedakarlıkların karışlığı olmayacağını biliyoruz. Öncelikle her bir Yusufelili kardeşime ülkemizin ve milletimizin geleceği için sergiledikleri takdire şayan fedakarlık sebebiyle şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.





"Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken biz sadece Yusufeli'nde köy yollarındakilerle birlikte 62 kilometre tünel inşa ettik"

Yeni Yusufeli'nde yapılanları tek tek anlatan Erdoğan "Yeni Yusufeli'nde 2 bin 986 konut, 507 köy evi, 296 işyeri, 37 dükkanlı sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, ana sınıfından lisesine kadar 9 okul, yurt, spor salonu, 7 köy ayrıca tüm kamu ve hizmet binaları ile sıfırdan kuruldu. Her türlü altyapısı ve üst yapısıyla oldukça ferah bir şekilde tasarlanan yeni Yusufeli, eskisini iki katı büyüklükte bir alana sahiptir. İlçe'nin ulaşım ihtiyacı için bünyesindeki 39 tüneli ve 21 köprüsüyle 110 kilometre yeni yol yapılmıştır. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken biz sadece Yusufeli'nde köy yollarındakilerle birlikte 62 kilometre tünel inşa ettik" şeklinde konuştu.





"Bu barajda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon Kilovatsaat (kWh) enerji ekonomimize senelik 5 milyar TL'lik katma değer temin edecektir"

Erdoğan, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik santralinin 100 katlı gökdelene denk olan 275 metre yüksekliğiyle ülkede ilk olduğunu belirterek "Dünyada kendi sınıfında beşinci sırada yer almaktadır. Kurulu gücü 558 megavat olan bu barajda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon Kilovatsaat (kWh) enerji ekonomimize senelik 5 milyar TL'lik katma değer temin edecektir. Bir enerji sıkıntısı olsa sadece burası 1.5 yıl enerji temin eder. Bu baraj aynı zamanda Çoruh nehrinin devamındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının en yüksek verimle çalışmasını sağlayacaktır. Su depolama kapasitesi 2,3 milyar metre küp olan Yusufeli barajının enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun veya 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeydedir. Türkiye'nin en çetin coğrafyasında barajı, santrali, yeni yerleşimi ve yollarıyla birlikte 34 milyar TL'lik bir maliyetle Türkiye yüzyılına yakışır bir eseri milli bütçeden karşılayarak Artvin'imize, Yusufeli'mize kazandırdık" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı'nın, yollarının ve yeni yerleşim yerinin açılışını beraberindeki bakanlar, yüklenici firma yetkilileri ve 15 yaşındaki down sendromlu Salih Çolak isimli çocukla birlikte yaptı. Erdoğan'a Yusufelililer yoğun sevgi gösterisinde bulunurken, evlere astıkları pankartlarla da kendisine moral verdiler.

Yusufeli Barajı, Artvin İli’nin yaklaşık 40 km güneybatısında ve Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli ilçesinin 10 km akış aşağısında yer almaktadır.

Yusufeli Barajı, 275 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde ise dünyanın üçüncü yüksek barajı. 2,2 milyar m3 depolama kapasitesine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde işletmede olan ve kurulacak baraj ve HES'ler içerisinde en yüksek depolama kapasitesine sahip.

Barajın proje karakteristikleri;

Tipi : Çift Eğrilikli Beton Kemer

Kret Kotu : 715 m

Kret Uzunluğu : 490 m

Talvegden Yüksekliği : 220 m

Temelden Yüksekliği : 275 m

Gövde Hacmi : 4.000.000 m3

Ünite Sayısı : 3 adet

Türbin Tipi : Düşey Eksenli Francis

Ünite Gücü : 186 MW

Toplam Kurulu Güç : 558 MW

Yıllık Enerji Üretimi : 1 888 GWh/yıl

Proje kapsamında 4.000.000 m3 gövde kütle betonu ve 1.370.000 m3 konvansiyonel beton olmak üzere toplam 5.370.000 m3 beton dökülmüş olup, baraj ve tesislerine ait uygulama ve detay proje hazırlanması (kalıp, ard soğutma sistemi, enjeksiyon ve ölçüm cihazları) hizmetleri verilmiştir.

275 metre yüksekliğindeki baraj gövdesi her biri 3.0’er m yükseklikteki 1910 adet beton bloktan oluşmuş ve gövde yüksekliği boyunca her 25.0 metrede bir gövdeyi boyuna kat eden toplam 5.0 km uzunluğunda kontrol galerileri imal edilmiştir.

Baraj ve tesislerine ait toplamda 8,353.0 m araştırma sondajı, 391,954.9 m kontak konsolidasyon enjeksiyonu ve drenaj delgisi projeleri yapılmıştır. Gövde üzerindeki dolusavak yapısı karşıdan alışlı, her biri 11.50 m uzunluğunda 3 açıklıklı, 8.5 m yüksekliğinde radyal kapaklı ve 2,940 m3/s deşarj kapasiteli olarak tasarlanmıştır.

Baraj gövdesi sağ sahilde projelendirilen 2 x Ø 8.5m çapındaki T1 ve T2 dolusavak tünellerinden her biri 1,200 m3/s deşarj kapasiteli olup, T1 ve T2 dolusavak tünelleri ile H1 ~ H4 havalandırma şarftları imal edilmiştir.

Mantar kesitli yeraltı santrali 110m x 24m x 55 m ölçülerinde olup; 3 adet üniteyi kapsayan 75.20 m’lik üniteler bloğu, 18.50 m’lik montaj bloğu ve 16.20 m’lik idari bloktan oluşmaktadır. Yeraltı yapılarından Transformatör Bloğu ise 83.25 m x 20.68 m x 20.20 m ölçülerinde projelendirilmiştir. 3 adet bloktan oluşan ve 565.00m kotunda yer alan Gaz Yalıtımlı Şalt Binası (GIS) 16.50 m x 100.0 m ölçülerinde imal edilmiştir.

Baraj gövdesi memba sağ sahilinde ise yatık çan ağzı su alma yapısı, Ø 14 çapında ve 78.0 m yüksekliğinde düşey kapak kontrol şatfı, branşman, enerji tünelleri, alt ve üst dirsek yapıları ile Ø 9.0 m çapında ve 110.50 m yüksekliğindeki düşey enerji şaftını kapsayan ve planda 270.53 m uzunluktaki enerji yapıları projelendirilmiştir.

Proje kapsamındaki düşey şaft imalatları yükselen delgi (raise boring) metoduyla yapılmıştır. Emme borusu tünelleri, kapak kontrol yapıları, branşman yapısı, kuyruksuyu çıkış yapısı ve Ø 5.7 m ~ Ø 10.0 m çapındaki kuyruksuyu tünellerini kapsayan kuyruksuyu yapıları da planda 128.50 m uzunluğundadır.

Baraj gövdesi üzerinde yer alan 2,940 m3/s deşarj kapasiteli 3 gözlü dolusavaktan bırakılan sular, 130 m uzunluk ve 35 m taban genişliğinde olacak şekilde projelendirilen ve tabanda 3.0 m kaplama kalınlığına sahip, taban ve yan duvarları donatılı olarak imal edilen enerji kırıcı havuzda (EKH) toplanmaktadır.