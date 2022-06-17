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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitelerimizde aldığımız kararlarla arz güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye ve enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Diğer yandan, ma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Güncel 17.06.2022, 14:05 17.06.2022, 14:11
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı yapmayacağız dedik. Bundan daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın''
''Yunanistan ile ilgili sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimizi Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı yapmayacağız dedik. Bundan daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın.
SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ TÜRKİYE'YE GELİYOR
Çarşamba günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman geliyor Ankara'da Külliye'de kendilerini kabul edeceğiz.''