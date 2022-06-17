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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güncel 17.06.2022, 14:05 17.06.2022, 14:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı yapmayacağız dedik. Bundan daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın''

''Yunanistan ile ilgili sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimizi Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı yapmayacağız dedik. Bundan daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın.

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