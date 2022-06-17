Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı yapmayacağız dedik. Bundan daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın''

''Yunanistan ile ilgili sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimizi Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı yapmayacağız dedik. Bundan daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın.

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Çarşamba günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman geliyor Ankara'da Külliye'de kendilerini kabul edeceğiz.''