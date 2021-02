Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi'ni tanıttı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen YÖK Anadolu Projesi tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yükseköğretim alanında sınırlarını aşan bir kapasiteye ulaştığını kaydetti. Üniversite sayısının 76'dan 207'ye, öğrenci sayısının ise 1 milyon 600 binden 8 milyon 400 bine yükseldiğini kaydeden Erdoğan, “Bu öğrenci sayısı ile ülkemiz Avrupa'da üniversiteye erişim konusunda ilk sıraya çıktı. Memnuniyet verici bir diğer husus, bu artışta kız öğrencilerimizin önemli bir yer tutmasıdır. Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibariyle yüzde 49'a yükseldi. Üniversitelerimizde görev yapan öğretim elemanı sayımızla büyük bir artış göstererek 70 binden 180 bin düzeyine ulaştı. Kadın akademisyenlerimizin oranı AB'de yüzde 40 olan ortalamanın yaklaşık 5 puan üzerindedir. Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız pay da ciddi oranda artmıştır. Yükseköğrenim bütçemiz 2,5 milyar liradan bu yıl itibarıyla 36 milyar liraya çıktı” açıklamasında bulundu.

Yükseköğretimde temel amaçlarının eğitim kurumlarının kalite odaklı faaliyetler yürütmesi, kalkınmada kritik rolü olan bilimsel alanların desteklenmesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Gerçi hala eski Türkiye'nin alışkanlıkları ile devletten ve toplumdan kopuk bir şekilde inşa ettikleri hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olan yok değil. Bunlar da var. Ama inşallah onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını, bu millete hizmet etmekle mükellef olduklarını anlayacaklar. Kendi kişisel ve zümrevi çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Hala bu üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var”

Anadolu'nun her ilinde üniversite kurulması kararının alınmasının gerisinde gençlere sosyal adalet ve fırsat eşitliği temelinde bir yükseköğretim hizmeti sunma gayesi olduğunu belirten Erdoğan, “Biliyorsunuz bunu da karşı çıktılar. Maddi imkansızlıklar veya sosyal ve kültürel kimi sebepler yüzünden kendi şehrinin dışına çıkamayan yüzbinlerce gencimizi yükseköğretime kazandırdık. Kızlarımızın yükseköğrenim görme oranlarındaki artışta da üniversitelerin Anadolu'da yaygınlaşmasının büyük etkisi vardır. Her ile bir üniversite projemiz ve üniversite sayısındaki artış elbette beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. Öyle ki, dönemin YÖK yönetimi dahi yeni üniversitelere rektör atamamak için engel üstüne engel çıkartmıştı. Hamdolsun artık YÖK bu tür engellemelerle uğraşmak yerine ülkemizin kalkınması için önemli olan öncelikli alanlara yoğunlaşan, milletimize ve onun değerlerine hizmet eden yeni bir kuruma dönüştü. Anadolu'nun ilim ve irfan yolunda kalkınma hamlesi olan her ile bir üniversite düşüncesini bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler projesi ile yeni bir safhaya çıkarttık. Bu proje ile her akademik yıl açılışında 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerimizden 5'ine bizzat özel misyon veriyoruz. Anadolu bozkırlarında kurulan bu üniversitelerin bulundukları illeri ve bölgelerini aydınlatacak, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak bir yapıya kavuşmalarını hedefliyoruz. Tabi hala bu üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenlerin, bu beklenti ile hareket edenlerin bulunduğunu da biliyoruz. Bunlara verilecek en güzel cevap Anadolu'daki üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde gösterecekleri başarılar olacaktır. Bu üniversitelerimizden asırlık geçmişe sahip pek çok kurumu geride bırakarak dünya sıralamasında ilk bin içine girme başarısını gösterenler var. İnşallah bu tür listelerde kısa sürede çık daha fazla sayıda yeni üniversitemizi göreceğimize de inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim sisteminin kalite eksenli büyümesinin bir başka göstergesinin uluslararası öğrencilerin ilgilerindeki artış olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ilgi küresel salgın döneminde dahi azalmamış, tam tersine artmıştır. Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor. UNESCO'nun verilerine Türkiye, uluslararası öğrenci çekmede dünyada ilk 10 ülke arasına girme başarısı gösterdi. Yükseköğretimde kalite yarışı, sürekli daha iyiyi arayan bir uğraş ve hiçbir zaman bitmeyecek bir süreçtir. Anadolu'da yaktığımız bu meşalelerin aydınlığını her yıl artırması için YÖK Anadolu Projesi gibi yeni atılımları ve yeni projeleri önemli görüyoruz” dedi.

Türkiye'nin Avrupa Yükseköğretim Alanı'nı oluşturmak üzere başlatılan Bologna Süreci'ne 2001 yılında üye olduğunu hatırlatan ve bu süreçte halen 50'ye yakın ülke bulunduğunu söyleyen Erdoğan, Bologna Süreci'nde ülke karnelerini değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla 2-3 yıl aralıklarla bakanlar seviyesinde toplantılar düzenlendiğini, İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen en son Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı'nda ülkelerin yükseköğretim alanındaki karnelerini gösteren bir rapor yayınlandığını ifade etti. Erdoğan, “Bu raporda öğrenci say? sı bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alan Türkiye'nin yükseköğretim sistemindeki genişlemeye paralel olarak nitelik açısından da pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor. Bunu onlar söylüyor, ben söylemiyorum. Toplam 13 başlık üzerinden yapılan değerlendirmede Türk yükseköğretim sisteminin tam puan aldığı başlık sayısı 4'ten 5'e çıkarken, hiçbir alanda gerileme kaydedilmedi” açıklamasında bulundu.

YÖK Anadolu Projesi

YÖK Anadolu Projesi'nin 2006 yılından sonra kurulan üniversiteler arasından seçilen 15'inin geleneği oluşmuş ve marka haline gelmiş kıdemli 12 üniversitenin insan kaynağı ve alt yapısından faydalanmasını hedeflediğini söyleyen Erdoğan, “15 genç üniversitemizin proje kapsamına alınan 63 bölümündeki öğrencileri bazı dersleri bu 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacaklar. Buradaki amaç, eğitimdeki kaliteyi artırmak ve mezun niteliğini yükseltmektir. Buralardaki genç akademisyenlerin de kıdemli üniversitelerin araştırma alt yapılarından, kütüphane imkanlarından yararlanabilmelerini, ortak yayın ve projeler yürütebilmelerini sağlayacağız. Gelişmeye açık bir proje olarak tasarlanan YÖK Anadolu Projesi'nin birinci safhasında elde edilen tecrübeler ışığında 2006'dan sonra kurulan diğer üniversiteleri de bu kapsama dahil edeceğiz. Burada öne çıkan husus, projenin tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak köklü üniversitelerdeki kıdemli öğretim üyelerince yürütülmesidir” diye konuştu.

Erdoğan, proje kapsamındaki üniversiteler arasında eşleştirmeleri şu şekilde açıkladı:

“Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi, Bartın Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve ODTÜ, Bayburt Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi ile Ege Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ile Ege Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi, Munzur Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi.”

Erdoğan, “Böylece mesela Munzur Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde okuyan öğrencimiz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ders alabilecek. Hakkari Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'ndeki öğrencimiz Ankara Üniversitesi'nden ders alabilecek. Bartın Üniversitesi'ndeki psikoloji bölümü öğrencisi ODTÜ'den ders alabilecek. Bayburt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Gazi Üniversitesi'nden ders alabilecek. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hacettepe Üniversitesi'nden ders alabilecek” dedi.

YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi müjdesini de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu projenin amacı, doktoralı insan kaynaklarının yükseköğretim sistemimizde daha şeffaf ve liyakat odaklı bir şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu, doktorasını başarıyla tamamlamış bütün akademisyen adaylarımız ile stratejik hedefleri doğrultusunda öğretim üyesi arayan hedeflerimiz bu platformda bir araya gelecektir” açıklamasında bulundu.

Erdoğan konuşmasının sonunda şunları söyledi:

“Dünyanın önde gelen üniversitelerinin saygın hocalarının uzaktan eğitim yoluyla ülkemizde ders verebilmelerine imkan sağlayacak çalışma. Amacımız, gençlerimizin kendi ülkelerindeyken bile uluslararası bir bütünleşmeye adım atmaları, farklı akademik kültürler ile tanışmalarıdır.“

YÖK Anadolu Projesi'nin tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve üniversitelerin rektörleri katıldı.