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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Ahmet Kekeç’in mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Ahmet Kekeç’in mezarını ziyaret edip dua okudu.

Güncel 19.11.2020, 13:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Ahmet Kekeç’in mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Mezarlığı’na gitti. Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşik etti. Burada korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden yazar Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret eden Erdoğan, dua okudu.

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