Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın acılarını dindirdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası açılışında, 'Faşizmin kol gezdiği karanlık yıllarda Şule Yüksel Şenler gençlerimize özgüven aşılamıştır. Üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın acılarını dindirdik.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'başörtüsü özgürlüğü' düzenlemesine ilişkin, “Beklentimiz gerçekleşmezse bu durumda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiyor muyuz? O zaman millete gideceğiz. Son sözü millet söyleyecek” dedi.

- Genç kızlarımız başörtüleriyle devletin her kademesinde görev yapabiliyor. Siyasi görüşüyle meslek hayatı arasında hiçkimse bir zorbalığa maruz kalmıyor.

Kısa süre önce Meclis'in takdirine sunulan Anayasa değişikliği teklifiyle artık hiçkimse sosyal medya üzerinden bir gece yarısı eski yaraları deşmeye cesaret edemeyecektir. Artık ikna odası utancını kimse yaşatamayacaktır. Bunu Anayasa zeminine oturtalım dedik, arkadaşlarımız ziyarete gitti. Ama hanımefendiler ve beyefendiler kabul etmediler.

Özgürlük adı altında aile müessesesinin yok edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Sapkınlığın daha fazla zehirlemesine set çekmek istiyoruz. Anayasa değişikliği teklifine hiçbir vekilimizin hayır demeyeceğine inanıyorum. Temennimiz 400'ün üzerinde oyla kadınlarımızın beklentisine cevap vermesidir.