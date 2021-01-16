Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış, bu güruha rağmen Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göreve geldiğimizden bu yana Türkiye genelinde doğal gaz dağıtımına yapılan yatırım toplamda 27 milyar lirayı buldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor. Doğal gazın ulaştığı toplam nüfus ise 68 milyondur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgına rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğal gaza kavuşturduk. İnşallah 2021'de doğal gaz yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış, bu güruha rağmen Türkiye'ye cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi hedefleri ve hayalleri ile kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, ter döküyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefet ile mücadele ettik. Bugün salgınla mücadelede elimiz, ayağımız olan şehir hastanelerimizi karalamak için nice haber uydurdular."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet mitinglerinden gezi olaylarına 15 Temmuz'a kadar bir sürü saldırıyla uğraştık. Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik."