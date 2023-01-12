Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon “AR-GE ve Yenilik Atılımı” Koordinasyon Toplantısında konuştu. Başbakanlığı döneminde uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarını planlamak üzere düzenli olarak bilim teknoloji yüksek kurulu toplantılarını yaptıklarını ifade eden Erdoğan, yılda iki kez yapılan bu toplantılarının başkanlığını bizzat yürüttüğünü kaydetti. Ülkenin bilim ve teknolojide bugün geldiği seviyede kurul bünyesinde yürütülen çalışmaların önemli rolü olduğunu kaydeden Erdoğan, "Nitelikli araştırma geliştirme kaynağı, e- devlet projesi, üstün yetenekli bireylerin eğitimi, enerji teknolojileri, medikal, bioteknoloji, ulusal yenilik gibi alanlarda gerçekten iftihar verici neticeler elde ettik" dedi.

"Artık dışarıya gıptayla bakan bir Türkiye değil, çalışmaları ve başarıları mercek altına alınan bir Türkiye var"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçtikten sonra aynı işlevi görmek üzere bilim, teknoloji ve yenilik kurulu politikalarının oluşturulduğunu belirten Erdoğan, "Bu arada ülkemizin öncelikleri de değişti. Hedeflerimize ulaşmakla kalmadık çoğu alanda daha ötesine geçtik. Bilim ve teknolojinin lokomotifi olan Savunma Sanayii'ndeki başarılarımız bunun en önemli ispatıdır. Aynı şekilde ülkemizin 81 vilayetine yayılan bilim ve teknoloji faaliyetlerinin her gün yeni çıktılarıyla karşılaşıyoruz. Hamdolsun, Artık dışarıya gıptayla bakan bir Türkiye değil, çalışmaları ve başarıları mercek altına alınan bir Türkiye var" açıklamasını yaptı.

"Türkiye Yüzyılı'na bilim ve teknolojide kat ettiğimiz mesafe sayesinde güçlü bir giriş yapıyoruz"

Türkiye Yüzyılı'na bilim teknolojide alınan mesafelerle güçlü bir giriş yapıldığını bildiren Erdoğan, "İnşallah ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarının sembolü olan 2023 , bu doğrultudaki büyük emek verdiğimiz projelerden önemli bir kısmının sonuçlarını göreceğimiz bir sene olacak. Türkiye Yüzyılı'na bilim ve teknolojide kat ettiğimiz mesafe sayesinde güçlü bir giriş yapıyoruz. Şimdi gözümüzü 2053'e diktik" değerlendirmesini yaptı.

"Yavaş yavaş hedeflerini oluşturmaya başladığımız 2053 vizyonumuzu dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de yakından ilgilendiren yeşil kalkınma atılımlarının etrafında şekillendiriyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan," Yeşil kalkınma omurgası üzerinde inşa ettiğimiz 2053 vizyonumuzu da bugünkü başarılarımız gibi bilim ve teknolojinin rehberliğinde hayata geçireceğiz

Hedefimiz 2053'te Paris İklim Anlaşması'yla taahhüt ettiğimiz net sıfır emisyonuna ulaşmaktır. Dünyadaki gelişmeler her ne kadar tüm taraflar için Paris İklim Anlaşmasında belirlenen hedeflere ulaşmayı zorlaştırıyor olsa da biz kendi programımıza bağlı kalacağız. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Batı'nın kendilerinin dahi uymadığı şartları bize dayatma konusunda maharetlerini yaşadığımız tecrübelerle gayet yakından biliyoruz. En büyük ihracat pazarımız olan AB'nin bu doğrultuda yasal düzenlemeler yapmaya başladığını da görüyoruz" dedi.

Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK başta olmak üzere bu konuda ciddi birikimi ve deneyimi olan kurumların etkin şekilde değerlendirileceğini ifade eden Erdoğan," Bunun için biz kaynaklarımızı etkin kullanarak, AR-GE ve yenilik faaliyetlerini destekleyerek 2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz. Yürüttüğümüz çalışmalarda tıpkı önceki dönemde olduğu gibi kurumlarımız arasındaki koordinasyonu, işbirliğini dayanışmayı güçlü tutacağız. Bunun için çok daha fazla imkana ve araca sahibiz. Bakanlıklarımızın her biri kendi sorumluluklarına uygun şekilde ihtiyaçlarına göre çağrılara çıkıyor, destek programları uyguluyor. Enerjiden tarıma, sağlıktan ulaştırmaya her alanda yürütülen bu çalışmaları kıymetli buluyoruz.

Ancak yeşil kalkınma gibi iddialı bir başlıkta mesafe kat etmek için tüm bu çağrı ve desteklerin ortak bir bilim, teknoloji politikası çerçevesinde yürütülmesi şarttır. Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK başta olmak üzere bu konuda ciddi birikimi ve deneyimi olan kurumlarımızı etkin şekilde değerlendireceğiz. Hedef 2053 net sıfır emisyonu programını bu çerçevede yürütülecek araştırma, geliştirme ve yenilik atılımlarını bizzat takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kurulun bakanlıklardan üniversitelere, özel sektörlerden uluslararası işbirliklerine kadar geniş bir istişare ağıyla milli hedeflere en üst düzeyde katkı sağlamasını amaçlayacaklarını ifade eden Erdoğan," Bilim ve teknolojinin ekonomimize sağladığı yüksek katma değerin artarak sürmesini ancak bu şekilde temin edebiliriz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hem tasarımında hem inşasında en büyük katkıyı sizlerden bekliyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başlıklarının tamamı bilim insanlarımıza hitap ediyor. Kürese gerçekler ve yönelimler çevre meselesini giderek öne çıkarttığı için elbette bu konuyu merkeze almamız doğrudur, yerindedir. Hiçbir alanı boş bırakmadan, hiçbir alanı ihmal etmeden, siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz. Vizyonumuzu bu kadar geniş, hedeflerimizin çıtasını bu derece yüksek tutmamızın sebebi yeni kayıplara, yeni duraksamalara, yeni patinajlara tahammülümüzün olmamasıdır. Milletimizin asırlardır özlemle beklediği gün Allah'ın izni ile bugündür" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın sıradan bir siyasi bir söylem olmanın ötesinde milletin asırlık hayallerinin sembolü olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilim ve teknoloji bu vizyonun rehberi görerek esasen geçmişte düştüğümüz ve ya düşürüldüğümüz bir hatayı tekrarlamama irademizi ortaya koyuyoruz. İnancımızın, medeniyetimizin, tarihimizin etki ve sevgi alanımızdaki tablonun bize işaret ettiği istikamette budur. Kavramları kendi değer dünyalarına göre tanımayanların, kuralları koyanların ev dolayısıyla gerektiğinde değiştirenlerin standartları belirleyenlerin ve dolayısıyla gerektiğinde değiştirenlerin velhasıl küresel yönetim ve ekonomi sistemini kontrol edenlerin kendileri dışındaki herkes gibi bize karşı da uyguladıkları çifte standartlar hiçbirimizin moralini bozmasın.

Dün sadece bilimin, teknolojinin üretimin pazarıydık. Bugün bilimin, teknolojinin, üretimin önde gelen merkezlerinden biri haline geldik. İnşallah yarın tüm bunların kaynağı konumuna yükseleceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. İşte o zaman emin olun biz böyle davranmayacağız. Elimizdeki tüm imkan ve kaynakları kendimizle birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacak bir anlayışla hareket edeceğiz. Salgın döneminde yaptıklarımızla bunu ispatladık. Rusya Ukrayna savaşı dönemindeki duruşumuzla ve tahıl koridoru başta olmak üzere gerçekleşmesini sağladığımız olumlu gelişmelerle bunu ispatladık. Elimizdeki bilim, teknoloji, savunma imkanlarını dost ve kardeş tüm ülkelerle, mazlumlarla, mağdurlarla paylaşarak bunu ispatladık. Hep söylediğimiz gibi Türkiye sadece idari sınırlarından ibaret bir yer değildir. Türkiye çok daha büyük, çok daha geniş, çok daha muhtevalı bir gönül coğrafyasının insanların kalplerinde kök salmış adıdır" ifadelerini kullandı.