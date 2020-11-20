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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Pekcan'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci 89 yaşında hayatını kaybetti. Kadaifci için Tuzla'da Mercan Yeni Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Güncel 20.11.2020, 17:36
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci'nin cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze aracının yanına giderek dua etti.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ailesi taziyeleri kabul ederken, İhsan Kadaifci'nin cenazesi Tuzla'da Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

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