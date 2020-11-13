Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da çok önemli uyarılarda bulundu!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Namık Kemal Stadyumu'nda gerçekleştirilen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tekirdağ'ın tüm ilçelerindeki, mahallelerinde, hanelerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Fetihler, Fatihler gören, rabbimden lütuflar gören Tekirdağ, ‘Rumeli' deyince gözler buğulanan, sadece destan yazmakla kalmayan, kendisi de taşıyla toprağıyla destan olan Tekirdağ, rabbime bir buçuk sene sonra tekrar buluşturmasına hamdı senalar ediyorum. Tekirdağ'da inşallah bir daha ki seçimlerde yüzde 50'nin üzerine çıkacağız” dedi.

“ŞEHİR HASTANESİNE İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU İSMİNİ VERDİK”

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasının hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini belirten Erdoğan, "Sadece bununla da kalmayacağız bizden sonraki nesillere güçlü bir 2053 bırakacağız. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Kendisi 1912 doğumlu ve Hayrabolu doğumludur. Kendisi 1996 yılında rahmetli oldu. Biz dedik ki bu şehir hastanesinin ismine kendisinin ismi yakışır. İnşallah bu hastane ile bu ağabeyimiz de unutulmazlar arasına girmiş olacak" ifadelerini kullandı.

“EN AZ 1 ASIR ÖNCE YAŞADIĞIMIZ DÖNEM GİBİ KRİTİK BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ”

"Bir yandan kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde düşmanlarımıza korku veren bir Türkiye, diğer yanda sanayisi ile ihracatı ile güçlü bir alt yapısı ile güçlü bir Türkiye var" diyen Erdoğan, "Aynı şekilde onurlu bir dış politika ile yoluna devam eden bir Türkiye. Unutmayın ülke ve millet olarak en az 1 asır önce yaşadığımız dönem gibi kritik bir dönemden geçiyoruz. Tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur. Milletimiz büyük ve güçlü Türkiye idealinden vazgeçmediğini ve her platformda AK Parti'ye verdiği desteklerle gösterdi" diye konuştu.

“SANILMASIN Kİ MİLLETİN BİZE VERDİĞİ KREDİ SONSUZDUR”

Erdoğan, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu hatırlatarak, “AK Parti'yi millet kurmuştur, istikametini millet gösterir. Ama sanılmasın ki milletin bize verdiği kredi sonsuzdur. Kerameti kendimizde görüp, milletten yüz çevirerek, ülkeyi yönetme ve büyütme vazifelerini kenara bırakırsak, bu partinin kredisi tükenmiş olur. Halbuki öyle bir dönemden geçiyoruz ki, AK Parti'nin kaderiyle ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti kaybederse, Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı, Türkiye kaybederse AK Parti'nin yerle yeksan olacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Rabbime binlerce şükürler olsun ki milletimizin partimize teveccühü artarak devam ediyor. Kadın ve gençlik kollarındaki üye sayısı artışı bu teveccühü gösteriyor. AK Parti 7. Olağan Kongresini ve ona hazırlık mahiyetindeki il kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

“MİLLETLE BAĞI KOPAN YÖNETİCİLERLE ÇALIŞMAYACAĞIZ”

Erdoğan, teşkilatlanmalarında yenilenmeye gittiklerini dile getirerek, “12 yılda teşkilatlarımızın yaklaşık 3'te 2'sini yenileyerek ve güçlendirirken ahde vefayı da geri de bırakmadan, yeni seslerle, yeni heyecanlarla çalışmalarımızın temposunu arttırıyoruz. Seçim kazanmanın yolu bugünden milletimizle güçlü bir samimi bağ kurmamız gerekiyor. Milletle bağı kopan yöneticilerle çalışamayız. 83 milyonun tamamına ulaşana kadar bize durmak haram” dedi.

“LÜTFEN SİGARA İÇMEYECEĞİZ”

İkindi ezanı dolayısıyla konuşmasına ara veren Erdoğan, stadyumu dolduran partilileri ile küçük sohbetler etti. Partililerine "Ergene Nehri nasıl akıyor? Şu an temiz temiz gürül gürül akıyor mu" sorusuna vatandaşlar ‘evet' diye cevap verdi. Ayrıca Erdoğan, vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Erdoğan, “Lütfen sigara içmeyeceğiz. Kendi sağlımız için buna söz veriyor muyuz” diyerek vatandaşlardan söz aldı. Bir belediye yöneticisinin de kendisi tarafından sigarayı bıraktığını açıkladı. Erdoğan, "Hep söylerim ya kuru ve sulu bunlardan uzak duracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bugüne teşkilatlarında görev alan tüm arkadaşlarına şükranlarını sunarak, "Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Burhan Kuzu hocamıza ve onun şahsında hayatını kaybedenlerimize gelin bir Fatiha okuyalım" ifadelerini kullandı.

“YALAN VE İFTİRA SİYASETİNİN MERKEZİ CHP'DİR”

Erdoğan, Türkiye'de 2 türlü siyaset anlayışı olduğunu belirterek, "Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, yalan ve iftira üreten zihniyet ki bunu en çok yapan CHP zihniyetidir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan bugün de bize gelen millete hizmet anlayışıdır" dedi.

TEKİRDAĞ'A YATIRIMLAR

Erdoğan, Tekirdağ ve ilçelerine yapılan ve yapılmaya devam eden yatırımlarla ilgili de “Yatak kapasitesi 100 olan Kapaklı Devlet Hastanemizin ihalesi de devam ediyor. Toplu Konut'ta ve bölünmüş yollarda çalışmalarımız devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bağlayacağımız Kınalı-Tekirdağ-Savaştepe otoyolu çalışmalarımız devam ediyor. Bir gidiş bir geliş yollarda az mı çileler çektik. Daha önce böyle şeyler var mıydı buralarda. Şimdi elhamdülillah Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturan Halkalı-Kapıkule hızlı tren inşa çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca 76 kilometrelik Halkalı-Çerkezköy hattı için hazırlıklar devam ediyor. Çerkezköy Lojistik Merkezi projeleri için etüt ve fizibilite çalışmaları hazırlandı. 4 baraj ve 4 gölet inşa ettik. 2045 yılına kadar Tekirdağ'da içme suyunu memba suyu kalitesinde tesis ettik. 57 adet taşkın koruma tesisi yaptık. Ergene'yi korumak için Ergene Havzası eylem planını hayata soktu. 5 adet müşterek arıtma tesisinden. Muratlı Arıtma tesisleri çalışmaya başladı diğer 4 tanesini de tamamlanıyor. Ergene'den arıtılan suların Marmara Deniz'ine deşarj edilmesi için deşarj tesisi çalışmaları devam ediyor. Şimdi o alana geçiyoruz.

2003 yılına gelindiğinde nehirdeki kirlenme çok ciddi boyutlara ulaştı. Biz bu kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem planını, yaklaşık 2 buçuk milyar liralık bir harcama ile hayata geçirdik. Şimdi bize düşen nedir? Hayırlısı olsun. Artık Ergene Nehri'nden atık su akmayacak. Tamamen arıtılmış, içme suyu seviyesinde su. Ve bu toprağa değil doğrudan Marmara Denizi'ne can suyu olarak dökülecek. Bu durarak yapılmadı. Bu bay Kemal'in mantığıyla olmaz emek ister, emek” dedi.

“HUKUK DEVLETİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN YARGI REFORMLARIMIZ DEVAM EDECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bugün de karşımıza çıkan yeni sorunları yeni stratejiler ile aşacağız. Ekonomide dünyanın dikkatini çekecek yaklaşımımızı bu haftaki Salı günü toplantımızda söylemiştik. Ekonomi politikalarımızı, finans istikrarı ve makro istikrar olarak enflasyonu süratle tek haneli rakamlara ardından da orta vadeli hedeflere çekmektir.

Yeni dönem parametrelimizin açıklanması ile piyasalarda olumlu hareketlenmeler başladı. Burada yabancı yatırımcıları davet ediyorum. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu formu ile hukuk devleti inşasında önemli adımlar attık. Özellikle idari düzenlemelerin önemli bir kısmını biz hayata geçirdik.

Bütçeden sonra önümüzdeki yılın ilk aylarında bunlara öncelik vereceğiz, ayrıca insan hakları için temel hakların korunması, mülkiyet hakların geliştirilmesi için bu eylem planına devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli reformları adımlara atan bir parti olarak bunları da yapacağımıza inancım tam. 83 milyon el ele gönül gönüle vererek bunları hep birlikte başaracağız. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.”