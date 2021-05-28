Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuştu

Taksim Camii okunan ilk ezanın ardından kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi. Taksim Camii'nde kılınan ilk namaza Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katıldı.

KALABALIK MEYDANI DOLDURDU

Cuma namazı kılınmasının ardından ibadete açılan cami için polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Öte yandan camiye pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insan alınması nedeniyle meydanda tören için LED ekranlar kuruldu. Basın mensuplarının töreni takip edebilmesi için de platform oluşturuldu. Vatandaşların namaz kılması için yerlere kıble yönü belirtilerek seccade dağıtıldı. Ayrıca meydana getirilen Isparta Belediyesinin kamyonetinden ise çevreye hortumla gül suyu serpiştirildi. Cami açılışına ise birçok yerden vatandaşlar geldi. Camiye giremeyen vatandaşlar, namaz öncesi Taksim Meydanı'nı doldurdu.

Namaz sonrası Erdoğan, Taksim Camii önündeki vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Taksim Camii'mizin alemi İslam için hayırlı olmasını diliyorum. Bu caminin yapılmasında emeği geçen Sur Yapı'nın sahipleri ile tüm çalışanları tebrik ediyorum. Altan Bey az önce biz buranın çocuğuyuz dedi. Biz de buralarda az dolaşmadık. Taksim'de cami yerine mescit bile yoktu. Cami yapımına müsaade yoktu. Adeta kümes gibi bir yerde müminler gazete üzerinde namazlarını kılıyorlardı.

"İSTANBUL'UN FETHİNİN 568. YIL DÖNÜMÜ İÇİN BİR HEDİYE"

Camimiz İstanbul'un sembolleri arasında seçkin yerini elhamdülillah şimdiden almıştır. Taksim Camii; kitap okuma, dinlenme, sergi alanları ve dijital kütüphanesi ile en önemli sanat merkezlerinde de biri olacaktır. 4 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camimizde kullanılan tüm malzemeler titizlikle seçilmiştir. İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum. Asırlardır davalarına hayat vermek için kendi canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Taksim Camii 1 buçuk asırlık mücadelenin ardından ülkemize kazandırılmıştır. 1877-1878 Osmanlı Rus harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı yıllarında da yeniden gündeme gelmiştir.

Bölgedeki pek çok kiliseye karşılık, Ağacami'nin Taksim'e selam verdiğini gören Nazım Hikmet, bu tabloyu dizelere dökmüştür. Nazım'ı bile hüzünlendiren bu tabloya rağmen tek parti döneminde Ayasofya ve Bezm-i Alem Camileri müzeye çevrilerek milletimizde yeni yaralar açılmıştır.

Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Taksim Cami arayışları hız kazanmıştır. somut adım atılamadan 27 Mayıs darbesi gerçekleşmiştir. 1965 yılında Süleyman Demirel, caminin inşası için arsanın devrini sağlamıştır. Bu tahsis CHP'li belediyenin mahkemeye götürmesiyle durdurulmuştur. Bakanlar Kurulu kararı ise 12 Eylül darbecileri tarafından iptal edilmiştir. Rahmetli Özal'ın başbakanlığı döneminde Elmas ailesi kendisine başvurarak niyetlerini söylemişlerse de şartlar uygun olmadığını netice alamamışlardır.

"HAREKETE GEÇTİĞİMİZDE KARŞIMIZDA GEZİ OLAYLARINI BULDUK"

İBB Başkanlığına seçildiğimde verdiğimiz sözlerden birisi de bu caminin inşasını gerçekleştirmekti. 28 Şubat ve sonrası gelişmeler nedeniyle bu sözümüzü yerine getiremedik. 2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde de karşımızda Gezi olaylarını bulduk. O teröristlerin karşımıza dikildiği zaman.

"MÜSLÜMANLARIN İBADET EDEBİLDİĞİ YERLER HAZIRLAYACAĞIZ"

2017 Haziranında cami inşaatına başlanabilmesini sağladık. Bugün de camimizi ibadete açtık. Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın ardından bu üçüncü manevi mirasın asırlar boyunca bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum. Hızla bir eserimiz daha yükseliyor. O da Barbaros Bulvarı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz, onu da kısa zamanda inşa edeceğiz. Orası da adeta bir mabetsiz beldedir. İnşallah orayı da mabetsiz olmaktan çıkarıp, Müslümanların ibadet edebildiği yerleri hazırlayacağız.

"EZANLARIMIZI SUSTURMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK"

Yalan ile, fitne ile milletimizin kardeşliğini bozamayanlar camilerimizi de hedef almışlardır. Milletimizin canı pahasına koruduğu, gözünden bile sakındığı vatanını parçalamak isteyenlerin sonu yine hüsran olacaktır. Ezanlarımızı susturmaya, bayrağımızı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

"MAZLUM İLE ZALİMİN SAVAŞI EBEDİYEN SÜRECEKTİR"

Ülkemizi yeni bir İstiklal Harbi ile karşı karşıya bırakan saldırıların hepsini hamdolsun savuşturmayı başardık. Bozguna uğrattığımız her atağın yerini yenisi alacaktır. Mazlum ile zalimin savaşı ebediyen sürecektir. Bizim görevimiz mazlumun yanında zalimin karşısında yer almaktır. Bunun karşısında bir fatura bizim karşımıza konuyor, onu da göze alacağız.

"MİLLETİMİZ 150 YILLIK HAYALİNE KAVUŞTU"

Buradan, Taksim Camii'nden yankılanan sesin, insanlık düşmanları emperyalistler ve teröristleri rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşlarından biridir. Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuştu. Elmas ailesini şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Tüm kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum Burada yapılacak ibadetlerin Hakk katında kabul olmasını niyaz ediyorum."