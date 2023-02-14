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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sağ çıkartılan insanımızın sayısı 8 binin üzerindedir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de düzenlenen Dünya Hükûmet Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, 'Tarihin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. 8 bin kişiyi enkazdan sağ çıkardık. Yakında inşa çalışmalarını başlatıyoruz' dedi. Erdoğan mesajında ayrıca deprem nedeniyle Türkiye'ye destek gönderen ülkelere teşekkür etti.
Güncel 14.02.2023, 13:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:
- Milletimiz için yardım toplayan, arama kurtarma mücadelemize destek veren, dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum. Bu kara gün dostluğunu hiçbir zaman unutmayacağız, bu afet uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.