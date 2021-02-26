Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi Kabine toplantısı sonrası normalleşme kararlarını açıklayacağız

Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, normalleşme sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi kabinenin önüne gelecek. Müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne denli olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak. Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz. Burada özellikle lokantalarla kafeteryalarla ilgili otellerle ilgili ne gibi adımlar atarız bütün bunların kararını pazartesi kabine toplantısında alacak ve yapacağım açıklamada tüm halkıma ifade edeceğim.