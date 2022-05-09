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Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıldönümü töreninde açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıldönümü töreninde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında, "Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi. Ekonomiye dair mesajlar da veren Erdoğan, "Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik. Bu projeler için 3.5 milyar lira sabit yatırım ile 161 milyon lira ar-ge harcaması yapılacak" şeklinde konuştu

Güncel 09.05.2022, 14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıldönümü töreninde açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıldönümü töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bizleri böylesine anlamlı bir program vesilesiyle bir araya getiren MÜSİAD yönetimine şükranlarımız sunuyorum. Türkiye'nin gücü özel ödülünü yol ve dava arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak inşallah ömrüm boyunca iftiharla taşıyacağım.

- Atalarımız marifet iltifata tabidir. İltifatsız emek zayidir diyor. Hangi alanda olursa olsun başarının kendisi kadar o başarının arkasındaki isimlerin emeklerinin de takdir edilmesi öne çıkarılması gerekir

- Kimi muhalefet aktörleriyle mandacı ekonomistlerin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bir dönemde bu yaklaşım çok daha önemli. Ülkemizin üretim, istihdam, ihracat, sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendirilmesini çok anlamlı buluyorum.

- Vatanımızın dört bir yanında aralarında kadınlarımızın gençlerimizin olduğu on binlerce insanımızı benzer başarılara imza atıyor. Şu anda 1 milyar dolar ve üstü değerlemeye ulaşan girişim sayımız 6'ya ulaştı

31 PROJE DESTEKLENECEK

- Fabrikalarımızın çoğu zaman 3 vardiya çalışarak siparişlerini yetiştirmeye çabalıyor. Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı sürekli artıyor. İstihdamda 30 milyonun üstüne çıktık. Sanayi üretimi ve ihracatı her ay rekorlar kırarak yükseliyor.

- Nisan ayı itibariyle 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı. Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. 20 yıl önce 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye bugün bu rakamı 30-35 günde gerçekleştirebilir seviyeye ulaştı. Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz.

- Tüm imkânlarımızla ülkemizin potansiyeline inanan büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül veren vizyoner çalışkan millet ve memleket sevdalısı iş adamlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

- Başlatmış olduğumuz teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımızı yeni alanlara teşmil ederek bütün bu alanlarda başarıya kilitlenmiş vaziyetteyiz. AR-ge'sini ve üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz diğer değişle yerlileştireceğimiz 919 yüksek teknolojili ürün belirledik. Hamle programının mobilite çağrısı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik. Bu projeler için 3.5 milyar lira sabit yatırım ile 161 milyon lira ar-ge harcaması yapılacak.

- İleri sürüş destek sisteminden akıllı kamera sistemine elektrikli araçların batarya taşıyıcılarından yenilikçi teknolojiye sahip hafifletilmiş parçalara kadar pek çok ürünü yerli imkanlarla üretmeyi hedefliyoruz

- İnşallah önümüzdeki dönemde bu kapsama Kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörleri de ekleyerek hamle programımızı genişletmeyi sürdüreceğiz.

MÜLTECİLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ

- Kurulduğu günden beri yılmadan yorulmadan engellere aldırmadan Türkiye'nin kalkınmasına ekonominin büyümesine Türk demokrasinin gelişmesine verdiği eşsiz katkılar için MÜSİAD'A teşekkür ediyorum. MÜSİAD'ın doğuşuna değerli fikirleriyle öncülük eden Necmettin Erbakan hocamızı da burada tanzimle anıyor. Rabbimden hocamıza rahmet ve mağfiret diliyorum.

- Her kritik dönemde MÜSİAD daima milletin ve milli iradenin yanında saf tutmuştur. Mazlum ve mağdurlarla dayanışmada da MÜSİAD hep öncü rol üstlenmiştir. Ülkemizin sınırlarını aşan yardımlar yaptınız.

- Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi briket evlerde 600-650 evin orada inşa edilmesi sizin attığınız güzel adımlardan bir tanesi. Bu rakamı daha yükseltebilirseniz bizi daha mutlu edersiniz. Hedef en az 100 bin briket evi orada inşa etmek.

- Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, ama Irak, İran fark etmiyor biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik, ensar nedir? Bunu anlamayan bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin biz ordayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler. Biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız da bunu bilesin

#MÜSİAD #erdoğan
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