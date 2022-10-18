Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbul'daki Çam Sakura Hastanemizde tedavi gören ve yanık durumları ağır olan madencilerimiz şu an Türkiye'de adeta bir numara konumunda olan profesörlerimiz tarafından tedavileri yapılıyor. Estetikte şu an yine aramızda olan hocalarımız Türkiye'de çok çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Nereden nereye geldiğimizi söyleme bakımından bunlar çok önemli.

Türkiye artık az gelişmiş ülke değildir. Gelişmiş ülkeler arasındaki yerimizi aldık. Üniversite sayımızı 76'dan 208'e çıkardık. Artık ilmin ulaşamadığı yer bırakmadık. Bugün artık ortaöğretimden mezun olan her öğrencimize yetecek üniversite kontenjanına sahibiz.

Asgari ücret seviyesine yükseltiliyor!

1,2 milyonu aşkın öğrenci ve mezun ile 8 bini aşkın işveren yetenek kapısı üzerinden ücretsiz bir şekilde bir araya gelebilmektedir. Yaptığımız düzenlemeler her gencimizin önünde tüm kapıları açıyor. Birilerinin karalama kampanyalarına kimse aldırmasın. Uzaktan eğitim kapısı dediğimiz hizmetten de 3,8 milyonu aşkın personelimiz istifade etmiştir.

Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. Özel sektör de 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermelidir.

Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programımızdaki stajyer öğrenci sayısını da 150 bine çıkartıyoruz. Staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz. Ulusal Staj Programı'nın 2023 başvurularını da bugün itibariyle açıyoruz.