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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le zirve öncesi, kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le zirve öncesi, kameraların karşısına geçti.

05 Mart 2020 Perşembe 14:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da

Suriye'de Türk askerine yapılan hain saldırı sonrası, Türkiye ve Rusya arasında ipler gerilmiş, yeni bir yol haritası için düğmeye basılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'le yapacağı zirve için, özel uçak "TC-TUR" ile saat 13.20'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da baş başa görüşmeleri öncesi kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da

Basın mensuplarına ilk açıklamalarını yapan Putin, İdlib'de şehit olan Türk askerleri için başsağlığı diledi.

Putin, "Suriye’de hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyelerimizi iletiyorum. Hiçbir kimse Suriye askerleri dahil olmak üzere orada Türk askerlerinin bulunduğunu bilmiyorlardı.

Suriye ordusunun ciddi kayıpları var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da

"DÜNYANIN GÖZÜ BURADA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Biliyorum ki şu anda dünyanın gözü burada. Bugün alacağımız kararlar bölgeyi de ülkemizi de rahatlatacaktır. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türk askerlerinin orada olmadığını bilmedikelerini söylese de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırının ardından yaptığı açıklamada Türk askerlerinin bulunduğu yerin bilgisinin Rusya'ya bildirildiğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da

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