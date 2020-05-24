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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar'la telefonla yaptığı görüşmede Mehmetçiğin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar'la telefonla yaptığı görüşmede Mehmetçiğin bayramını kutladı.

24 Mayıs 2020 Pazar 16:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin bayramını kutladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile kara, deniz ve hava unsurlarındaki bayram ziyaretleri devam ediyor. Akdeniz Kalkanı Harekatında görev alan TCG Barbaros Fırkateynindeki incelemelerinin ardından Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'na geçen Bakan Akar ve komutanların Zeytin Dalı Harekat bölgesi ve İdlib'deki faaliyetlerde önemli görevler alan 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeliyle bayramlaşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla Mehmetçiğe hitap etti.

Mehmetçiğin Ramazan Bayramını kutlayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Koronavirüs belasından kurtularak nice bayramlara Rabbim bizleri kavuştursun inşallah. Gerek terörle mücadelede gerek Barış Pınarı Harekatında gerekse Afrin'de, İdlib'de ortaya koyduğunuz kahramanca mücadeleyi asla milletimiz unutmayacaktır. Ben, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki bayramları koronavirüs belasından kurtulmuş olarak kutlamayı Rabbim bizlere nasip etsin diyor, sizleri özellikle selamlıyor, Rabb'im güç, kuvvet versin diyorum."

"Çok daha farklı günleri beraber yaşayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar ve komutanların TCG Barbaros Fırkateynindeki video konferans görüşmesinde de Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de görev yapan muharip unsur komutanlarına hitap etti.

Bahriyelilerin bayramını kutlayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin tüm denizlerinde, Akdeniz'de verdiğiniz bu mücadeleyi şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyor ve kutluyorum. Bayramı inşallah bayram gibi kutlayacağımız günlerde bir araya gelmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Bu koronavirüs belasından inşallah kurtulduktan sonra çok daha farklı günleri beraber yaşayacağız. Sizleri tebrik ediyor, bayramınızı kutluyorum, ailenize de hayırlı bayramlar diliyorum."

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