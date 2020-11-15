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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Maraş gerçek sahiplerine kavuşacağı günü bekliyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm güzelliği ile Maraş bugüne dek halktan uzak tutulmuş. Burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü bekliyor. Anavatan olarak KKTC'nin her adımında yanlarında olacağız" dedi.

Güncel 15.11.2020, 19:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Maraş gerçek sahiplerine kavuşacağı günü bekliyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş'ta yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm güzelliği ile Maraş bugüne dek halktan uzak tutulmuş. Burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü bekliyor. Anavatan olarak KKTC'nin her adımında yanlarında olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş'ta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm güzelliği ile Maraş bugüne dek halktan uzak tutulmuş. Burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü bekliyor. Anavatan olarak KKTC'nin her adımında yanlarında olacağız" dedi.

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