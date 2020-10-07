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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah’a taziyelerini iletmek üzere Kuveyt’e geldi.

Güncel 07.10.2020, 16:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12:15'te Kuveyt'e indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde Kuveyt emirine taziyelerini iletecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kuveyt Havaalanı'nda Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan karşılamadan sonra Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile görüştü.

Erdoğan'a Kuveyt ve Katar ziyaretlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Erdoğan Kuveyt'in ardından Katar'a da ziyarette bulunacak.

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