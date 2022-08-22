Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



GAZİANTEP VE MARDİN'DEKİ KAZALAR



Sözlerime Gaziantep ve Mardin'de meydan gelen kazalarda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Soruşturmalar neticesinde, failler hakkındaki işlemler yapılacaktır. Benzer kazaların yaşanmaması için her alanda gerekli tedbirleri belirleyerek hayata geçireceğiz. Bu meselenin üstesinden gelmeye kararlıyız.

CEMEVİ ZİYARETİ

Bu çerçevede 6 Ağustos'ta Kocaeli'ni ziyaret ettik. Önce bu şehrimize değer katan iş dünyamızla bir araya geldik. Toplu açılış töreninde vatandaşlarımızla buluşup hasret giderdik. Yatırım tutarı 8,5 milyar lirayı geçen yüzlerce eserin toplu açılış törenini gerçekleştirdik.

Dünyanın en yaygın 6. diplomatik misyonuna sahip ülke olarak kapsamlı istişareler yapıyoruz. 2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasisi münasebetiyle büyükelçilerimizle bir ufuk turu yaptık. İnşallah 'dünya beşten büyüktür' diye ifade ettiğimiz küresel yönetim değişikliğiyle ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için uğraşacağız. Aynı akşam Hüseyin Gazi Dergahı'na Alevi vatandaşlarımızla Muharrem orucunu açtık. Türkiye'nin ve Türk milletinin ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz canlarımızla hasbi ve ortak çalışmalar sürdüreceğiz.



"ABDÜLHAMİT HAN AKDENİZ'DEKİ HAKLARIMIZI SAVUNMA İRADEMİZİN SEMBOLÜDÜR"



Son kabineden bu yana pek çok çalışma gerçekleştirdik. YAŞ toplantısında terfileri karara bağladık. Ardından görevlendirmelerimizi yaptık. Yeni rütbe ve görevleriyle hizmetlerde bulunacak subaylarımıza başarılar diliyoruz. Bizleri bağrına basan vatandaşlarımızla hasbihal dışında yüzlerce eserin toplu açılışını gerçekleştirdik. 8 Ağustos'ta büyükelçilerimizle bir ufuk turu yaptık. Aynı gün akşam Muharrem orucunu açtık. Türkiye'nin ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz canlarımızla ortak değerlerimize odaklı çalışmalar yürüteceğiz. Abdülhamit Han sondaj gemimizi görev yerine uğurladık. Akdeniz'deki haklarımızı savunma irademizin sembolüdür. Akkuyu'daki nükleer santrale giderek incelemelerde bulunduk. Aynı gün Konya'daki İslami Oyunları'nın açılışını yaptık.

DOĞAL GAZDA YENİ MÜJDE SİNYALİ

Abdülhamid Han gemimizi 9 Ağustos'ta Antalya Gazipaşa açıklarındaki görev yerine uyguladık. Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz sevincimizi yeni müjdelerle taçlandıracağımız bu sondaj gemimiz irademizin sembolüdür. Akkuyu'daki nükleer santralimize giderek incelemelerde bulunduk. Aynı gün akşam saatlerinde Konya'da düzenlenen 56 farklı ülkeden sporcuların iştirak ettiği 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını yaptık.

Balkanlar'daki dost ve kardeşlerimizle yakın ilişkilerimizi sürdürmeye özel önem veriyoruz. Bu kapsamda 10 Ağustos'ta Arnavutluk Başbakanı ile bir araya geldik. İnşallah Eylül'ün ilk haftasında 3 ülkeyi kapsayan Balkan turuna çıkacağız. Aynı gün Slovenya Cumhurbaşkanını külliyemizde misafir ettik. Türkiye'nin sınırlı su kaynaklarını en etkin verimli şekilde kullanmak için baraj inşasına özel önem veriyoruz. 605 yeni hidroelektrik santraliyle bu doğrultuda önemli mesafeler kat ettik.

Bu sayının 930'u bulduğunu belirtmek isterim. Ülkemizi hidroelektrik güç bakımından dünyada 9. sıraya yükselttik. Hem kuraklığa hem de sel baskınlarına karşı önemli altyapı kurduk. DSİ'nin düzenlediği törende 11 Ağustos'ta 34 hidroelektrik barajını hizmete alarak bu alandaki gücümüzü daha da arttırdık.

İstanbul Medeniyet Üniversitemizin 1 milyon kitap kapasiteli kütüphanesinin açılışını 12 Ağustos'ta yaptık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Millet Kütüphanesi'nin ülkemiz sınırlarını da aşan prestiji bize doğru istikamette gittiğine işaret ediyor.

Çorum'da eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaptık hem de Sungurlu Organize Sanayi bölgesinde inşasına başlanan çok önemli savunma sanayi tesisinin temelini attık. 6 milyar liralık bu yatırım, yılda 2 milyar liralık katma değer üreterek cari açığımızın azalmasına 4 milyar lira katkıda bulunacaktır. Bu tesis her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli bir eser olacaktır.

Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli anma programında hünkarın bir olalım, iri olalım, diri olalım tevhidini cem olduğumuz canlarla paylaştık. Malezya Kralı sayın Sultan Abdullah'ın 16 Ağustos'ta ülkemize yaptığı resmi ziyareti iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından tarihi dönüm noktası olarak değerlendiriyorum. Dün akşam da ailece birlikte İstanbul'da bir arada olduk. Hem iki ülke arasında atacağımız adımların müzakeresini birlikte yaptık."

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