Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı

Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına çekilen 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galası, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Galaya, katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filmi Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. Film gösterimi sırasında salonda duygu dolu anlar yaşandı.