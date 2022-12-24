Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karadeniz gazıyla ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağım'

Miting alanını dolduran on binlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erzurumlular yoğun destek verdi, sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Erzurum'da kar vardır. Kar varsa içinde yar da vardır. Yar yoksa orada durmak akla ziyandır. Yar dolu yaren dolu adam gibi insan gibi insan dolu. Erzurum Malazgirt'ten önce 1048 yılında Pasinler Zaferiyle Anadolu'yu ebediyen yurdumuz haline getirmiştir” dedi.

Geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza atıldığını anlatan Erdoğan, “Bugün Hem hasret gidermek hem de yapımı tamamlanan projelerimizin açılışını gerçekleştirmek için Erzurum'a geldik. İspir - Rize İl Sınırı Yolu hizmete giriyor. Erzurum'un kışı ve soğuğu meşhur olabilir. Bizimde doğalgaz hatlarımız var. Erzurum'un 20 ilçesinin 19'u doğalgazın kolaylığına rahatlığına ekonomikliğine kavuşuyor. Karadeniz gazıyla ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağım. Bugün resmi açılışını yapacağımız projelerden biriside Çat Afet Konutları. Büyükşehir Belediyemiz Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, Kültür yolu projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz” dedi.

İbrahim Erkal'ın “Hadi gel Erzurum'a gel” türküsünü dinleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz de Erzurum'un aşığı olarak bu şehre ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz. 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Erzurum'a yakışır. Erzurum değişiyor. Erzurum bir başka. Havalimanı mı vardı Erzurum'da. Şimdi var. Kış sporları tesisleri var mıydı şimdi var. Aynı zamanda üniversite şehri. Erzurum'u şimdi Karadeniz'e bağlıyoruz. Erzurum'u Karadenizden dünyaya açıyoruz. Ovit'i geçebiliyor muyduk. Artık Ovit bizim için ne oldu karayolu oldu. Bayburt-Gümüşhane-Zigana oradan da Trabzon'a gideceğiz. Erzurum'da kent içi tramvay kurmak için çalışmalara başladık. Hızlı tren ile ilgili önümüzdeki yıl projeyi tamamlayıp inşa işine başlıyoruz. Erzincan Erzurum Kars hızlı tren hattımızın; etüd çalışmalarını önümüzdeki yıl bitirip başlayacağız.

Hazır mıyız. Erzurum. 2023'te güvenli huzurlu müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız. Türkiye yüzyılını Cumhur ittifakı olarak açalım. Bir olalım, iri olalım. diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Evet Türkiye yüzyılı. Avrupa'yı Amerika'yı Rusya'yı da ihmal etmiyoruz. Karadeniz tahıl koridorunu barış koridorunu kim açtı biz açtık. Önümüzdeki yüzyılda bu şehrin şahlanışında önünde kimse duramayacaktır. Türkiye yüzyılı vizyonuyla coğrafyamızdaki bin yıllık geçmişimizin en önemli atılımlarını yapmaya hazırlanıyoruz. Ülkemizi eğitimiyle sağlığıyla ulaşımıyla enerjisiyle sanayisiyle tarımıyla nasıl ki bu seviyesine getirdiysek Türkiye yüzyılı ile taçlandıracağız. Türkiye ne zaman bir hamle yapma önüne engeller konulmuş. Menderes'in, Özal'ın önü böyle kesilmişti. Vesayetle, terörle, darbeyle defalarca önümüz kesilmek istendi. Milletimizin desteğiyle bu badireleri atlatarak ülkemizi bugünlere getirdik. Makam adamı bozmaz ayarını ortaya çıkarır. Biz belediye başkanlığı, başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı görevlerinde ayarımızı ortaya koyduk. Şimdi birileri çıkmış eser siyasetinde. Siyaset meydanı er meydanıdır. Bu meydanla herkesle kapışmaya hazırız. Ama meydan er meydanı olacak. Karşımıza çıkanlarda er olacak er olacak. 2007'de bize Cumhurbaşkanını seçtirmemek için ne dolaplar çevirdiler. Gezi olaylarıyla ne oyunlar oynadılar. 15 Temmuz gecesi milletten alamadıkları iktidarı darbecilerle almaya çalıştılar.

Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülerin yardımıyla tankların arasından geçip belediye başkanın evine gitti. Biz ne yaptık milletimize geldik. Fiskos masasında aylardır kirli pazarlıklar yapılıyor. Amaç ne, Erdoğan'ı, Cumhur ittifakını devirmek. Söyledikleri tek şey bizim yaptıklarımızı yıkacaklar. Terör örgütlerinin uzantılarıyla masa altında anlaştılar. Millet siyasetçiliği yerine ajan siyasetçiliği yapınca işte böyle oluyor. Canımızı ortaya koyduğumuz koyacağımız başka vatanımız yok. Birileri kendilerine başka ülkelerde başka topraklarda bir gelecek hayal edebilir. Fırsatını bulduğunda saldırabilir. Helal süt emmiş hiçbir evladı ülkesini satmaz milletine ihanet etmez. Bu adamın derdi Türkiye mi? Durmak yok diyoruz. Şurada altı ay var. Öyleyse öyle bir haykıralım ki tüm Türkiye duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız."