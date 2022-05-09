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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Güncel 09.05.2022, 20:35 09.05.2022, 20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu

Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan’ın liderliğinde bugün saat 16.55'te toplandı. Toplantının gündeminde sığınmacılarla ilgili tartışmalar ve ekonomik gelişmeler yer aldı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısında alınan kararları açıklıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

  • Dünya savaşların çatışmaların ve ekonomik krizlerin kıskacında iken Türkiye rotasından sapmadan hedefine yürüyor.
  • Türkiye dünyada salgın ve savaşın tetiklediği lojistik arayışların merkezi olmuştur.
  • Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz
  • Fiyat artışları ahlak meselesi. Alım gücündeki düşüşün farkındayız.
  • Stokçularla ilgili cezaları yeniden düzenliyoruz.
  • Alım gücünü yükselteceğiz. Hayat pahalılığının yarattığı sıkıntıların farkındayız.
  • Vatandaşımızı konut sektöründeki dalgalanmadan korumak amacıyla üç ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz.
  • Birincisi; İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.
  • Yerli ve milli pasaportumuz yolda. Pasaportun orta sayfasında Ayasofya'nın resmi olacak.
  • Bay Kemal, mültecileri geri gönderemeyeceksin. Biz ensar ve muhacır kültürünün ne olduğunu iyi biliyoruz.
  • Bay Kemal biz Suriye'ye göndereceğiz diyor. Bunları yapamayacaksınız, bunları yapmaya hiç kimsenin de gücü yetmez. Zira biz ensar kültürüyle yetiştik.
  • Suriye'de 13 ayrı yerde 200 bin konut inşa edeceğiz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Dünyanın ve bölgemizin, savaşların, çatışmaların, siyasi, ekonomik krizlerin, sosyal çalkantıların kıskacında sancılı bir dönemden geçtiği şu günlerde Türkiye rotasından sapmadan ilerliyor. Hiç şüphesiz hayat pahalılığı ve enflasyon gibi sonuçları bize de yansıyor.

'HİÇBİR OYUNUN BİZİ HEDEFİMİZİNDEN UZAKLAŞTIRMASINA İZİN VERMİYORUZ'

2023 hedefleri ve 2053 vizyonumuzla sembolleştirdiğimiz kendi yol haritamıza bağlı kalmaya başardık. Türkiye küresel üretim, lojistik sistemindeki yeni arayışları durumundadır.

Artık her alanda kendi ayaklarının üstünde durabilen, tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilen bir Türkiye var. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını adım adım yürütüyoruz. Hiçbir açık ve gizli oyunun bizi bu hedeften uzaklaştırmasına izin vermiyoruz.

Ülkemizin önü yıllarca siyasi istikrarsızlıkla, suni ekonomik krizlerle, terör örgütleri, vesayet, darbelerle, evrensel kavramların arkasına gizlenmiş sinsi projelerle kesilmiştir. Bizim dönemimizde de farklı görünüm ve yöntemlerle hep sahnelendi.

'DAR GELİRLİ VATANDAŞIMIZIN ALIM GÜCÜNDEKİ DÜŞÜŞÜN FARKINDAYIZ'

Demokrasi ve kalkınma reformlarımızı hayata geçirirken kirli oyunları bozarak bugünlere geldik. Hak ve özgürlük alanlarını genişleterek ülkemizi vesayetin boyunduruğundan milletimizle kurtardık.

Ülkemizin bağrına yerleştirilmiş bir bomba olan FETÖ ihanet çetesini canımızı ortaya koyarak milletimizle birlikte tepeledik. Yaptığımız sınır ötesi harekatlarla sınırlarımıza dayanan tacizleri milletimizle püskürttük. İnsanlığın yakın tarihte yaşadığı en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgını olan üstesinden sağlık sistemimizin gücü, dirayetli yönetimimizle, milletimizle hep beraber el ele yok ettik."

'ALIM GÜCÜNÜ YÜKSELTECEĞİZ'

İnşallah bugünkü ve bundan sonraki tüm sınamaları da 85 milyon hep birlikte aşarak bizden sonraki nesillere hak ettikleri Türkiye'ye bırakacağız. Hedeflerimize ulaşmakta bir el uzatımı mesafe kalmışken hayat pahalılığı ile vatandaşlarımızın zor günler geçirdiğini biliyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücündeki düşüşün farkındayız.

Yılbaşında asgari ücretten işçi, memur, emekli maaşlarına kadar geniş alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle alım gücünü daha da iyileştireceğiz. Sadece geçtiğimiz ay milletimizin farklı kesimlerine sağladığımız sosyal desteklerin tamamı 5,3 milyar liradır.

'DENGESİZ FİYATLAMALARA KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ'

Doğalgaz tüketim desteği olarak son iki ayda 114 milyon lirayı aşkın kaynağı vatandaşlarımıza aktardık. Bu vesileyle şu hususu da kamuoyuyla paylaşmak isterim; ekonomi programımızın merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek vardır.

İşsizlik sebebiyle ailesi ve çevresi karşısında boynunun bükük dolaşmayan anlayışla ekonomiyi yönetiyoruz. Yaptığımız yatırımların meyvelerini toplama vaktidir. Bugün ihracatı ithalatı geçen bir ülke durumuna gelmiştir. Enerji fiyatlarında 10 kata varan artışlar ürün maliyetlerinde de ciddi artışlara yol açıyor.

Bazı ürünlerdeki fiyat artışları ne enerji fiyatları yükselişi, ne döviz kuru ne de enflasyonla izah edilmeyecek seviyelerdedir. Sırf aç gözlülük, fırsatçılık, tamahkarlıktan kaynaklanan fiyat artışları hukuk değil ahlak meselesidir.

Dengesiz fiyatlamalara karşı mücadele ediyoruz. Denetimleri sıkılaştırdık. Stokçuluk ve fiyatları etkileme ile ilgili cezaları da yeniden düzenliyoruz. Üretim maliyetlerini dengeleyerek arzı arttırmaya ve fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik hazırlıklar yürütüyoruz.

Sabırla, azimle, inançla yürüdüğümüz bu yolun sonu ülkemizin selametine, milletimizin refahına, insanımızın huzuruna çıkmaktadır. Yeter ki kendimize güvenerek, umudumuzu canlı tutarak, vizyonumuzu genişleterek daha çok çalışalım, üretelim, mücadele edelim. İşte o zaman aydınlık geleceğin bizi beklediğini hep birlikte göreceğiz.

Siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemize, belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı olarak ülke yönetimindeki 30 yıla yaklaşan birikimine güveniyoruz. 85 milyon vatandaşımızın gücüne itimatımızla inşallah bu mücadeleyi de zaferle taçlandıracağız.

Siyaset ve toplum mühendislikleriyle Türkiye'yi yönlendirme devri artık bitmiştir. Bu vesile ile ülkemiz gündemindeki kimi hususlarla ilgili yürüttüğümüz hazırlıklar sonunda ortaya çıkan müjdeleri paylaşmak istiyorum.

İlk müjdemiz konut almak isteyen vatandaşlarımız ve konut yapan firmalarımızla ilgilidir. 1 milyon 100 binin üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun şartlarda ev sahibi yapmıştık."

Bankacılık sektörünün verdiği uygun kredilerle milyonlarca vatandaşımız ev sahibi olmuştu. Son olarak küresel ekonomide fahiş yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama, konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı.

'10 YIL VADELİ 0.99 FAİZLİ KREDİ VERİLECEK'

Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık.

Birinci pakette, ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,98 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir.

Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek.

'TOKİ'YE 30 MİLYAR LİRALIK FİNANS SAĞLAYACAĞIZ'

Böylece konut arzının artmasını, fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz. TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz düşük maliyetli, satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.

Küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli fiyatın üzerinde satamamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız.

Rezerv alanlarda yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satışa tabi olacaktır. Denetimde TOKİ ve Emlak Konut gibi birikimi olan kurumlarımızı da kullanacağız.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ HIZLANDIRACAĞIZ'

Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız. Hak sahipleriyle müteahhitlerin bir araya gelerek yürütecekleri projelerin denetimlerini daha sıkı şekilde gerçekleştireceğiz.

Yerli ve milli pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Yeni pasaportumuzun sayfaları Topkapı Sarayı ile başlayıp, 1. Meclis'le sona eriyor, tam ortasında Ayasofya Camisi bulunuyor.

Bin yıllık vatanımız Anadolu tarihin her döneminde çeşitli sebeplerle diğer coğrafyalardan gelen insanlara kucak açmış yurt olmuştur. Başı dara düşen, hayatı ve geleceği tehdit altına giren tüm kardeşlerimiz yönünü Anadolu'ya çevirmiştir."

Hep birlikte vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı, istiklalimizi, istikbalimizi korumak ülkemizi geliştirmek, milletimizi kalkındırmak için çalıştık, çabaladık. Sık sık dile getirdiğimiz gibi bizim devletimizin sınırları başka milletimizin gönül sınırları bambaşkadır.

SIĞINMACILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Tarih ve medeniyet birlikteliğimizin olduğu coğrafyalardaki kardeşlerimizle çok hasbi, yakın bağlarımızın olduğunu kimse inkar edemez. 1. Dünya Savaşı ve milli mücadelenin ardından yeni devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğumuzda gönül coğrafyamızdaki milyonlarca insan Anadolu'ya geldiler.

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki nüfusumuzun neredeyse yarısı sınırlarımızın d ışından gelen insanlardan oluşuyordu. Balkanlardan Kafkaslara kadar her yerde başı dara düşen kardeşlerimize kapılarımız açık oldu. Eski Yugoslavya topraklarınan, Bulgaristan, Romanya, Doğu Türkistan, İran, Orta Asya, Afganistan, Bosna'dan, Kosova'dan milyonlarca aile ülkemize sığındı.

'SURİYELİLERİ GÖNDERMEYE GÜCÜNÜZ YETMEZ'

Şimdi Bay Kemal ne diyor 'Biz bunların hepsini tekrar Suriye'ye süreceğiz'. Bunları yapamayacaksın, bunları yapmaya da hiçbirinizin gücü yetmez. Zira biz Ensar kültürü ile yetişmişiz. Muhacir kültürünün ne olduğunu iyi biliriz. Biz sizler gibi bu toprakları hüdainabit bulmadık."

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