Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Ziyareti Öncesi Basın Toplantısı'nda konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor. Zirve önemli bir kilometre taşı olacak. NATO'ya önümüzdeki dönemde yön verecek konsept kabul edilecek. İsveç ve Finlandiya’nın üyelik başvurularının sonrası yaşanan süreç, zirvede öne çıkan konulardan biri olacaktır. En başından beri Türkiye’nin hayati çıkarların tehdit eden PKK'nın her türlü uzantısının, bu ülkelerde rahatça hareket etmelerine mani olunmasına dair beklentimizi vurguluyoruz. İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile bir dörtlü zirve geçekleştireceğiz.

Bu sabah Biden ile görüştük. Gerekirse NATO Zirvesinde de bir araya geleceğiz.

İsveç ve Finlandiya konusunda haklı tutumumuzu zirve vesilesiyle bir kez daha anlatacağım. Bugün Madrid'e gidince İsveç ve Finlandiya ile 4'lü zirve gerçekleştireceğiz. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaklarsa Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek zorundalar. Rusya'daki savaşın bitmesi için iki taraf ile görüşmelere devam ediyoruz.

NATO'nun sınırları da olan Güney hududumuzun ötesinde terörizmin ve göç hareketlerinin engellenmesi konusunda çalışan bir ülkeyiz.

CÜNEYT ARKIN'A BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Bu sabah beyaz perdemizin güçlü isimlerinden Cüneyt Arkın'ı kaybettik, ailesine ve yakınlarına şahsım, ailem ve milletim adına baş sağlığı diliyorum.

"JOE BİDEN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Beklemekten öte biz NATO'nun 70 yıllık üyesiyiz, Türkiye rastgele NATO'ya katılmış bir ülke değil. Dolayısıyla bu sabah Sayın Biden ile de görüştük, bir araya gelme arzusunu ifade etti biz de olabilir dedik. Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı ile birlikte 4'lü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz kuru laf istemiyoruz, biz artık orta sahada top çevirmekten bıktık.