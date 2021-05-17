Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yaz planı!

Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Koronavirüs salgını sürecinde atılacak normalleşme adımlarına ilişkin kritik kararların alınacağı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Kademeli açılış öncesi, “Geçen temmuz ve mart ayındaki gibi hızlı açılma olursa yeni dalgalanma yaşanır” uyarısı yapılırken yaz hedefi de belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Haziran’a kadar sürecek ‘kademeli normalleşme' kurallarını açıklamasının ardından gözler, hükümette ve ilgili bakanlıklarda yapılan değerlendirme toplantılarında, açılışta “kademe” uygulanmasının önemine yapılan vurguya çevrildi.

Geçen temmuz ve mart aylarına vakaların gerilemesi üzerine hızla normalleşmeye geçilmesinin salgın dalgasının güçlenerek geri dönmesi anlamına geldiği belirtildi.

Tam kapanmadan kısmi normalleşmeye geçişte 7 ve 15 günlük periyotlarla salgını tetikleyen unsurların takip edilebileceği ve analiz yapılabileceği belirtiliyor.

Eğer kısmi normalleşme takvimi aralıklarla başarıyla uygulanırsa, arada yapılacak vaka analizlerinden salgının en çok hangi hareketlilik ve hangi bölgede tetiklediği de görülebilecek. Buna ilişkin eski veriler olmasına rağmen, mutasyona da bağlı olarak yeni analiz yapmanın önemli olduğu belirtiliyor.

ÜÇ ÖNEMLİ KURAL

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, bu süreçte 3 çalışmanın büyük önem taşıdığı kaydedildi. “Sıkı denetim, kontrollü normalleşme ve aşı kampanyasının hızlandırılması” durumunda yaz aylarının kolay yönetileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, haziran- temmuz aylarında 30 milyon doz aşının yapılması ve kısmi normalleşmenin iyi yönetilmesi durumunda vaka sayısının 10-15 bin bandında kalacağını ifade ediyorlar. Sonbaharda, aşı uygulamasının başarısına bağlı olarak daha rahat bir kışa hazırlanabileceği iddia ediliyor.

Uzmanlar, “Kademeli açılışın ardından, bir hafta daha vakalar düşmeye devam eder. Açılışa bağlı artış, sonraki hafta görülmeye başlayacaktır. Kümelenmeler ve toplumsal hareketlilik başlayınca, vaka sayısında yeniden artış olacak.

Ancak kurallara uyulması ve hızla aşılamayla bunun 10-15 binler civarında olacağını düşünüyoruz. Sağlık sistemi bu oranda vakayı yönetebilir” dediler. 20 bine kadar olan vakalarda sağlık sistemi açısından sorun yaşandığı belirtiliyor.

ABD’deki gibi aşı yaptıranların ‘maske ve mesafeye uymak zorunda olmaması’yla ilgili uygulama da tartışılıyor. Yapılan değerlendirmelerde, her isteyenin aşıya ulaşabilecek noktaya gelmeden bunun Türkiye için tartışma konusu olmayacağı belirtiliyor. Ancak aşı kampanyasının hızlanması durumunda, aşıyı tercih edenlere pozitif ayrımcılık yapılmasının mantıklı olduğu ifade ediliyor.

İŞTE YENİ KURALLAR

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın 1 Haziran’a kadar sürecek ‘kademeli normalleşme' kurallarına göre; Hafta içi 21.00-05.00 arası sokak yasağı sürecek. Hafta sonu yasağı cuma 21.00’den başlayıp pazartesi 05.00’te sona erecek. Toplu ulaşımla şehirler arası seyahate kısıtlama uygulanmayacak. Sokak kısıtlaması sırasında özel araçla şehirler arası seyahat izne tabi olacak. Lokanta, kafe ve restoranlarda paket servis ve gel-al uygulaması sürecek.

AVM’ler hafta içi 10.00-20.00 saatleri arası açık olacak. Zincir marketlerde, hafta sonu zorunlu temel ihtiyaçlar dışında ürün satışı yapılamayacak. Uzaktan eğitim 1 Haziran’a kadar sürecek. İki doz aşı olan 65 yaş üstü ile 18 yaş altı sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Mayıs itibarıyla başlayacağını söylediği “kontrollü normalleşme” sürecinin 1 Haziran’a kadarki bölümünde geçerli olacak kısıtlama ve tedbirler belli oldu.

Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından paylaşacağını belirttiği normalleşme takvimine ilişkin detaylar, toplantıdan bir gün önce İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle duyuruldu. İşte Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alınarak belirlenen yeni kurallar:

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında devam edecek. Hafta sonları kısıtlaması ise cuma saat 21.00’de başlayıp pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak cumartesi-pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Ekmek üreten ve satan fırınlar hafta açık olacak.

İki doz aşısını yaptırmış 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamama dışında ayrıca bir kısıtlama uygulanmayacak. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT

Toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde seyahat izni belgesi istenmeyecek, bilet, rezervasyon kodu ibraz edilmesi yeterli olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde özel araçlarla şehirler arası seyahate çıkılamayacak. Özel araçla seyahate zorunlu hallerde izin verilecek. (Tedavi, cenaze, merkezi sınav, askerlik, cezaevinden salıverilme v.b) Zorunlu halini belgelendirenler kısıtlamadan muaf olabilecek.

Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edebilecek. Şehirler arası karayolları üzerindeki dinlenme tesisleri ile konaklama tesislerindeki yeme-içme yerleri, sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde hizmet verebilecek.

REZERVASYON MUAFİYETİ

Bedelinin tamamı ödenmiş olmak şartıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması da kısıtlama muafiyeti sağlayacak. Denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacak. Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak ve bu alanlarda müşteri kabul edilmeyecek. Açık alanlarında toplu eğlenceye izin verilmeyecek.

Restoran, kafeterya, lokanta gibi yeme-içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebilecek.

AVM'LER AÇILIYOR

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkânlar ile büro ve ofisler ve benzeri iş yerleri, salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek.

Çay ocakları ise masa, sandalyelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyette bulunabilecek. Alışveriş merkezleri (AVM) sadece hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Faaliyetlerine devam eden kreşlerle birlikte kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatler 10.00-16.00 olarak uygulanacak. Esnek çalışma usulleri devam edecek.

Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikler 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecek.

MARKETLERDE ÜRÜN SATIŞI SINIRLAMASI

Marketler hafta içi gibi tam gün kısıtlamanın uygulanacağı cumartesi-pazar günleri de açık olacak. Ancak hafta sonlarında zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında “elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye” ürünlerinin satışı yapılmayacak.

Pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek. Online market ve yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatleri arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecek.

DÜĞÜN YASAĞI DEVAM EDİYOR

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilecek, halen uygulanan nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklere ilişkin yasak 1 Haziran’a kadar sürecek.

Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerindeki ziyaretçi yasağı da 1 Haziran’a kadar uzatıldı.

Türk Hava Yolları (THY), 17 Mayıs-1 Haziran’da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabileceklerini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, “Kısıtlama saatlerinde misafirlerimiz uçuş biletleri ile (uçak bileti, rezervasyon görüntüsü, mobil uçuş kartı) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler” denildi. (PATRONLARDUNYASİ.COM)