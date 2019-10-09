Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
99649
ALTIN
286.167
DOLAR
5.8613
STERLİN
7.1778
EURO
6.4365

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği o an

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin doğusuna yönelik harekatın başladığını sosyal medyadan duyurdu. Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anlar ise objektiflere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği o an

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin doğusuna yönelik harekatın başladığını sosyal medyadan duyurdu. Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anlar ise objektiflere yansıdı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 17:31
1251 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği o an

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından tüm dünyaya Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. Harekatın başlamasıyla Türk jetleri sınırda havalandı mevzileri bombaladı. Erdoğan'ın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Twitter hesabından duyurduğu an böyle görüntülendi.

ERDOĞAN EMRİ VERDİ

Tüm dünyanın takip ettiği harekatı Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerle duyurdu: "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

"SURİYE'Yİ TERÖRDEN KURTARACAĞIZ"

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

"BARIŞ PINARI BAŞLAMIŞTIR"

Bütün dünyanın gündeminde olan Suriye operasyonu başladı. Operasyonun başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan tüm dünyaya duyurdu. İşte Erdoğan operasyonu dünyaya şu ifadelerle duyurdu: Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

"SURİYE'Yİ TERÖR PENÇESİNDEN KURTARACAĞIZ"

Barış Pınarı Harekatı ile, ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

"ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN"

Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Son Güncelleme: 09.10.2019 17:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Barış Pınarı" Harekatı başladı
"Barış Pınarı" Harekatı başladı
Erdoğan'dan DEAŞ, F-35 ve sınır harekatı hakkında açıklamalar
Erdoğan'dan DEAŞ, F-35 ve sınır harekatı hakkında açıklamalar
"Doğru şehirleşme için planlı ve kaliteli yapılar şart"
"Doğru şehirleşme için planlı ve kaliteli yapılar şart"

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim