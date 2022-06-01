Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fenerbahçeli Arda Güler arasında çok konuşulan diyalog:

Dünya Tütünsüz Günü için düzenlenen gençlik buluşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in konuşması damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği" kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in sakatlığını da canlı yayında öğrendi. Erdoğan'ın milli takıma da çağrıldığını hatırlatması üzerine Arda Güler, "Sakatlığım var" dedi. Erdoğan da, "Eyvah eyvah... En yakın zamanda bu sakatlığı atlatıp sahalara dönersin inşallah" ifadelerini kullandı.

İşte yaşanan o diyalog:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arda Güler, Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi. Milli Takım'a da çağrıldın galiba."

Arda Güler: "Sakatlığım var Cumhurbaşkanım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapma ya, eyvah eyvah. Nereden?

Arda Güler: "Kalça Cumhurbaşkanım. En kısa zamanda iyileşeceğim."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumlarda yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Erdoğan, "Stadyumlardaki olumsuz tezahüratların olumsuz tezahüratların ortadan kalkması için hanımları stada aldık. Ama nerede... Aynen devam ettiler. Sigaraya gelince, statlarda dinlemeden kadınlar da erkekler de devam ediyor. Bu kurusu! Sulusu da var! "Yanında şişelerle gelip, polislere rağmen içeri girip, biraysa bira... Farklı, farklı... Hem kuru, hem sulu. Bunlar herkese zararlı oluyor. Kötü tezahürata neden oluyor. Zaman zaman statlarda kavgalar çıkıyor." şeklinde konuştu.