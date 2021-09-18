Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat ailesiyle buluştu

‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ile 2020 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, TİM Başkanı İsmail Gülle ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Kurulda, TİM “Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı”nın da tanıtımını gerçekleştirdi ve yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk 10 şampiyona ödüllerini takdim etti

Genel Kurul ve ödül törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İlk 1000 İhracatçı firma temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve ilgili paydaş kurumların Başkanları, TİM Delegeleri, İhracatçı Birliklerinin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve Delegeleri ile TİM Konsey Üyeleri katıldı. Türkiye'de 2020 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirerek ödül alan ilk 10 şirket sırasıyla; Ford Otomotiv Sanayi, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları, Vestel Ticaret, Kibar Dış Ticaret, Arçelik, TGS Dış Ticaret, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları, Türkiye Petrol Rafinerileri ve Mercedes-Benz Türk oldu. Törende ayrıca 28 sektörün en fazla ihracat yapan şampiyonlarının ödülleri de Bakanlar ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından takdim edildi.

“İhracatımızı 300 milyar dolara emin adımlarla taşıyacağız”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, törende yaptığı konuşmada ülke ekonomi-sinin ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan Türk ihracatçısının başarısına dikkat çekti. Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran ihracat ailesinin yeni rekorlara emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Gülle “Bugün bizleri bir araya getiren ihracat yolu, uzun bir yol. Bu yol meşakkatli, mücadele isteyen bir yol. Biliyoruz, işimiz kolay değil ama şunu da biliyoruz ki; hiçbir zorluk, hiçbir kriz, büyük ihracat ailemizi yıldıracak güçte değildir.Bu ülke için ihracat ailesi olarak daha fazla üretim, daha fazla ihracat, daha fazla istihdam için elimizi taşın altına koymaya; Cumhuriyet tarihinin yeni ihracat rekorlarını kırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. 2021 yılında güven endekslerinden sanayi üretimine kadar üretim ve ihracatı kapsayan tüm verilerde tarihî zirvelere eriştik. Yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7‘lik büyümenin 10,8 puanı, yani yarısı ihracattan geldi. Böylece Türkiye, OECD ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke oldu. Bu başarıya en büyük katkıyı sağlayan biz ihracatçılar; 2019’da 180 milyar dolarla kırdığımız Cumhuriyet tarihi rekorunu küresel salgına rağmen 2021’de 211 milyar dolara, 2026’da ise 300 milyar dolara emin adımlarla taşıyacağız. Bu potansiyel, bu inanç, bu gayret bizde mevcut. Veriler, gerçekler, olgular buna işaret ediyor. Allah’ın izniyle, bu noktadan geriye dönüş asla yok. Söz konusu hedefleri mümkün kılan, bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran, elinde bavuluyla ülkeden ülkeye koşan, bunu da kendisi için değil çalışanları için, onların aileleri için, evlatları için yapan; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için gecesini gündüzüne katarak çalışan yol arkadaşlarımı, kıymetli ihracatçılarımızı tebrik ediyorum” dedi.

“Türkiye güçlü bir şahlanışın eşiğinde”

Türkiye’nin bugün küresel ihracattan yüzde 1’in üzerinde pay alan, üretim ve ihracatta bir üst lige adım atmış bir ülke olduğuna işaret eden Gülle “80’li yıllarda yıllık ihracatımız 3 milyar dolarken bugün bu rakamı sadece 2 günde gerçekleştiriyoruz. 90’lı yıllarda yıllık ihracatımız 15 milyar dolarken bugün bu rakama bir ayda ulaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük bir cesaret ve vizyonla gerçekleştirilen sanayi ve yatırım hamleleri, ihracatımızı, 2000’li yıllarda 100 milyar dolara, 2010’lu yıllarda 150 milyar dolara, 2021’de 211 milyar dolara taşıdı. Hiç şüphesiz Türkiye bugün, katma değerli, inovatif, yüksek teknolojili ve markalı ihracatını artırmış, ihracatçı sayısını 100 binlere ulaştırmış, ürünlerini ve ihraç pazarlarını çeşitlendirmiştir. Bugün göklerde uçan İHA’larımız, SİHA’larımız ve TİHA’larımızla yeni yatırımlarımızla, yeni projelerimizle, yerli otomobilimizle, milli gemilerimizle, savunma sanayimizle, artık Türkiye, üretim ve ihracatta yapısal değişimin, güçlü şahlanışın eşiğinde olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“Küresel ticaretin önemli aktörüyüz”

Türkiye, küresel tedarik zincirinin yeniden yapılanmasıyla olağanüstü fırsatlar yakalayarak global ticaretin önemli bir aktörü haline geldiğini belirten Gülle, şöyle devam etti: Dünya artık tek kutuplu yerine Türkiye'nin de içinde bulunduğu çok kutuplu bir üretim ve tedarik zincirini benimsedi. Bugün ortaya çıkan bu yeni anlayışın avantajlarını görüyor ve yaşıyoruz. Tabii ki bizi bekleyen fırsatların yanında risklerin de farkındayız. TİM olarak, bu riskleri fırsata çevirmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Öncelikle küresel ölçekte yaşanan konteyner krizine çözüm bulmak üzere ihracatçılarımız ile lojistik sektörü arasında dijital bir köprü vazifesi görecek olan Türkiye Lojistik Portalı’nı hayata geçiriyoruz. İnşallah, portalımızı önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşıp ihracatçılarımızın kullanımına sunacağız. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında tüm dünyada hizmet sektörleri geldi. Ülkemiz, hızlı ve başarılı aşılama kampanyası neticesinde, yılın ilk 7 ayında hizmet ihracatını yüzde 46 artırarak 24,8 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz, hizmet ihracatımızda 100 milyar doları aşmak. Bu hedefe ulaşmak gayesiyle Meclisimizin talebine karşılık Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nü hayata geçirdiği için Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl, mal ihracatımızın yanında hizmet ihracatımızda da yeni rekorlar kıracağız.

“İlklere imza atmaya devam ediyoruz”

TİM olarak Cumhurbaşkanı desteği ve liderliğiyle Türkiye’nin müreffeh yarınları için ihracat ailesinin var gücüyle çalışmaya devam ettiğini aktaran Gülle, şunları kaydetti: Büyük sorumluluğumuzun bilinciyle, ilklere imza atıyoruz. Türkiye’nin ilk ihracat şûrasını 2022 yılı şubat ayında, istişarenin bereketinden istifade etmek ve ihracatımızın geleceğini şekillendirmek üzere Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirmek arzusundayız. Ayrıca ihracatı tabana yaymak, daha fazla girişimciyi ihracatla tanıştırmak için Türkiye’nin dört bir yanında ilk kez TİM-KOBİ ihracat seferberliği eğitim programlarını düzenledik. Eğitimlerimizin olumlu sonuçlarını rakamlarda da net bir şekilde görmekteyiz. Her ay ortalama 1.500 firmamız ailemize katılarak ihracatımıza her ay yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlıyor. 2018’de 65 bin olan ihracatçı firma sayımız da bugün büyük bir ivmeyle 100 bini aştı. İhracat ailesi her işini ölçerek yapar. Çünkü ölçemezsek yönetemeyiz, bunu gayet iyi biliyoruz. “Sadece nicelik yetmez, ihracatımızın niteliğini de artırmalıyız” diyerek İnovaTİM, İnovaLİG, İnoSuit ve TİM-TEB girişim evlerimizle ihracatımızın katma değerini artıracak projeler yürütüyoruz. İnovasyon bilincini yaygınlaştırmak adına başlattığımız Türkiye İnovasyon Haftası’nı küresel ölçekte yarışan bir organizasyon haline getirdik. Sıra dışı ve marifetli işler yapabilmek adına istişare mekanizmamızı son zamanlarda daha da genişlettik.

“TİM Kadın Konseyi ve Genç TİM’i kurduk”

“Her ülke sahip olduğu markalar kadar zengindir” düsturuyla ülkemizin kıymetli markalarının temsilcileriyle “TİM Marka Konseyimizi” kurduk. Konseyimiz, millî markalarımızın sayısını, markalı ihracatı ve ihracat birim değerimizi artırmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Aynı zamanda ihracatımızda sürdürülebilirliği sağlamak, gençlerimizi ihracat ailesine kazandırmak, geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla Genç TİM’i kurduk. Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarının başında kadın ihracatçı ve kadın girişimci sayısının artırılması gelmektedir. “Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Güçlü Türkiye” sloganıyla sürdürebilir bir kalkınmanın, ancak ve ancak kadınlarımızla mümkün olduğunun farkındayız. Bu bilinçle, Meclisimiz tarihinde bir ilk olan "TİM Kadın Konseyi”ni kurduk. Pandemi sürecine, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı olumsuz etkiler de eklenince tarımsal üretimin ve kendine yetebilmenin önemini tüm dünya bir kez daha görmüş oldu. Güçlü üretim altyapımız sayesinde ülkemiz, tedarik noktasında hiçbir sorun yaşamadı. Önümüzdeki dönemde yaşanabilecek olumsuz süreçlerden de aynı başarıyla çıkabilmek adına, tarım noktasında ülkemizde ekilebilir her araziyi ekmeli; sürdürülebilir tarımı, yeni sulama ve tarım tekniklerini yaygınlaştırarak başta su olmak üzere tüm kaynaklarımızı korumalıyız.

“Yeşil dönüşüm çalışmalarının takipçisi olacağız”

Bununla beraber, ihraç pazarımız olan küresel ekonomilerin, yeşil dönüşüm için bir dizi bağlayıcı çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bunların arasında bizi en fazla etkileyecek düzenleme, hiç şüphesiz Avrupa Yeşil Mutabakatı… Ticaret Bakanlığımızın hazırladığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde bizler de ihracat ailesi olarak sürece en üst düzey katkıyı sunu-yoruz. Bu kapsamda “Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek” mottosuyla TİM Kadın Konseyimizle hazırladığımız TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı yol haritamızı kamuoyu ile paylaştık. Eylem planımızdaki 12 hedefimizden ilki olan TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi’ni hayata geçirdik. İnşallah tüm sektörlerimizle birlikte, adım adım eylem planımızı uygulayarak yeşil dönüşüm çalışmalarının takipçisi olacağız. Genel kurulumuzla beraber, ülkemiz ihracatının dinamosu ihracatımızın şampiyonlarına ödüllerini takdim edeceğiz. Bugün bizim için başarı kazananlara ödül verilen herhangi bir gün değil. Bugün ihracatın, ihracatçının günüdür. Bugün Türkiye’ye değer katanların, yüreğini ortaya koyanların marifetine iltifat günüdür.

“İlk 1000 ihracatçı toplam 1 milyona yakın istihdam sağladı”

TİM Başkanı İsmal Gülle, “Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı”nın tanıtımını da gerçekleştirdi ve yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. İlk 1000 ihracatçının 93 milyar dolarla toplam ihracatın yüzde 55’ini gerçekleştirdiğini kaydeden Gülle “İstihdamın ihracatla yükseleceğini her zaman ifade ediyoruz. İlk 1000 ihracatçımızın istihdama sağladığı katkı, bu gerçeği bir kez daha gösterdi. Araştırmamızın sonuçlarına göre; ilk 1000 ihracatçımız, firma başına 1000 kişilik istihdam sağlayarak toplam 1 milyona yakın istihdam sağladı. Bununla beraber, ilk 1000 arasında 50 ilden ihracatçılarımızın yer alması, ihracatımızın ülke sathına yayıldığını gösteriyor. Bu yıl 169 firmamız, ilk 1000 İhracatçı Listesi’nde yerini alarak bu he-yecana ortak oldu. Kendilerini canıgönülden tebrik ediyoruz. 831 firmamız da listedeki yerlerini korumayı başardı. Büyük olmak zor ama büyük kalmak daha zordur. Onları da tebrik ediyoruz. Listeye yeni girenler Türkiye’nin yarattığı fırsatları, listede çok uzun zamandan beri yerini koruyanlar da ülkemizin istikrarını göstermektedir” dedi.

“Ar-Ge harcaması 12 milyar lirayı aştı”

İlk 1000 ihracatçının 2020 yılında 12 milyar lirayı aşkın Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiğini söyleyen Gülle “İhracat için olmazsa olmaz gerçek, Ar-Ge’dir. Ar-Ge noktasında altını özellikle çizmek istediğim husus; Ar-Ge merkezi olan firmalarımızın, diğer firmalara göre yüzde 73 oranında daha fazla ihracat gerçekleştirmeleri...

Biz, Türkiye’nin ihracatla, ihracatın da inovasyonla yükseleceğine inancımızla inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Hayalimiz; İstanbul’a ihracatçılarımız için uluslararası bir fuar merkezi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ihracat ailesine verdiği desteğe vurgu yapan İsmail Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: İhracatçılarımızın son 2 yılda hükümetimize ilettiğimiz 122 talebinin tamamı, ivedilikle çözüme kavuştuğu için müteşekkiriz. Cumhurbaşkanımızın bizlere açtığı yolda ihracatımız artıyor, demek ki doğru yolda ilerliyoruz. İhracatçı sayımız artıyor, demek ki her kesimde ihracat heyecanını uyandırıyoruz. İhracat birim değerimiz yükseliyor, demek ki markalaşmayla, inovasyonla, tasarımla ürünlerimizin katma değerini yükseltiyoruz. Ülkemiz ve ihracatçımıza değer katacak bir hayalimiz var; İstanbul’da ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, ihracatçılarımızın ürünlerini gururla sergileyebileceği, uluslararası bir fuar merkezi… Ve bu hayalimiz için, ihracat ailesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

“Cumhurbaşkanımıza söz verdik”

İhracatımız büyük bir ivmeyle yükselirken, ihracatçılarımızın finansman ihtiyacı da aynı hızda artıyor. Küresel hammadde ve enerji piyasalarında yükseliş, firmalarımızın girdi maliyetlerini de olumsuz yönde etkileyerek ilave bir finansman ihtiyacı doğuruyor.Buradan hareketle, Eximbank’ın kaynaklarını güçlendirecek, ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımlar atılması, ihracatçılarımıza teminat şartı koşmayan yöntemlerin geliştirilmesi, ülkemizin cari işlemler dengesine önemli katkılar sağlayacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin desteğiyle bu hususların en kısa sürede çözüme kavuşacağına yürekten inanıyoruz. İhracat ailesi, rekorlara aşina, pandemiye karşı direnci tescil edilmiş bir camiadır. Bu ailenin Türkiye’deki tek çatı kuruluşu olan TİM, dün olduğu gibi bugün de aynı inanç ve şevkle bu yola devam etmektedir. Hiç şüphesiz gençlerimizle, kadınlarımızla, markalarımızla, teknolojimizle yarın da büyük başarılara imza atacaktır. Her zaman söylüyoruz; ihracat görevimizdir, ihracat borcumuzdur, ihracat geleceğimizdir, ihracat istikrarımızdır, ihracat gücümüzdür. Cumhurbaşkanımıza bir kere söz verdik, sözümüzden dönmeyiz. Çünkü ihracat, dünya arenasındaki gururumuzdur.

İlk 1000 ihracatçının katkısı 92,6 milyar dolar

28. TİM Olağan Genel Kurulu’nda “Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2020” araştırmasının sonuçları da açıklandı. TİM tarafından gerçekleştirilen araştırma, ihracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına olanak sağlayarak ihracatçı firmalara yol gösterirken, ihracatın gelişimi için yapılan çalışmaların sonuçlarını da gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre, ilk 1000'de yer alan şirketlerin toplam ihracatı 92,6 milyar dolar... Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 54,6; 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı 11 oldu. İlk 1000’in yüzde 78,9’u yerli firmalardan oluştu. Bu firmalar, ilk 1000’in toplam ihracatının yüzde 59,3’ünü gerçekleştirdi. İlk 1000 firmanın yüzde 57,5’i Marmara Bölgesi’nde yer aldı.

169 firma listeye ilk kez girdi

2019 yıldan farklı olarak 169 firma listeye ilk kez girdi ve bu firmaların toplam ihracatı 5,65 milyar dolar oldu. İhracatını 1 milyar dolar üzerine taşıyan toplam 17 şehir, ihracatın lokomotifi oldu. İlk 1000’in yüzde 66,5’i üretici-ihracatçı firmalardan oluştu. İlk 1000 firmanın yüzde 57,5’i Marmara Bölgesi’nde yer aldı. İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde 50 ilden firmalar yer aldı. 2020 yılında listede en fazla firması yer alan iller; İstanbul (426 şirket), İzmir’den (80 şirket), Gaziantep’ten (73 şirket), Bursa (61 şirket), Kocaeli (59 şirket) ve Ankara (49 şirket).

Otomotiv sektörü lider

Sektör bazında incelendiğinde, İlk 1000 İhracatçı Listesi’ndeki toplam ihracatın yüzde 23,8’i Otomotiv Endüstrisi, yüzde 10,7’sini Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, yüzde 10,5’i Çelik, yüzde 9,4’ünü Hazırgiyim ve Konfeksiyon, yüzde 8,4’ünü de Elektrik – Elektronik sektörü gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre Ford Otomotiv Sanayi A.Ş, 4 milyar 897 milyon 527 bin dolarlık ihracatla 2020 yılında da liderliğini korurken, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş 3 milyar 576 milyon 484 bin dolarla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 2 milyar 282 milyon 777 bin dolarla üçüncü oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ressam İsmail Acar tarafından resmedilen tabloyla "Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı" kitabı Gülle tarafından takdim edildi. Tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik ettiği mega eserler resmedilmiş...

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve davetliler katıldı. Türkiye'nin 2020 yılında en çok ihracat yapan firmalarına ödülleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Ödül alan firma temsilcileri Erdoğan ve bakanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

2020 genel sıralamasında ilk 10 firma, unvanı ve 2020 yılı ihracatı ($)

1.FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş: 4.897.527.388,22

2.TOYOTA OTOMOTİV SAN. TÜRKİYE A.Ş: 3.576.484.623,29

3.OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş: 2.282.777.993,01

4.VESTEL TİCARET A.Ş: 2.048.752.685,50

5.KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş: 1.963.810.713,69

6.ARÇELİK A.Ş: 1.818.406.404,33

7.TGS DIŞ TİC. A.Ş: 1.521.088.892,84

8.TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş: 1.520.868.841,35

9.TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş: 1.464.935.894,78

10.MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş: 1.110.852.099,65