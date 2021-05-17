Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı

Corona virüsü salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00’da başlayan 17 günlük tam kapanma bugün saat 05.00’de sona erdi. Bugün saat 05.00’dan itibaren 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek ‘kademeli normalleşme' dönemi de başlamış oldu.

Yeni dönemin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda corona virüsü salgının seyrinin yanı sıra esnafa yönelik destek paketinin de görüşüldüğü belirtildi.

“SALGINI YENİDEN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK”

Sona eren toplantının ardından alınan kararlarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Vefat sayısının 45 bine dayandığı on binlerce insanımızın yoğun bakımlarda sıkıntılı günler geçirdi. 100 binlerce insanımızın hastanelerde tedavi gördüğü 5 milyon 100 bini aşkın insanımızın bu illeti maruz kaldığı bir ortamda başka türlü hareket edebilmemiz mümkün değildir.

* İnsanımızın sağlığını her şeyin önüne koymak milletimizin bize verdiği sorumluluğun en başta gelen şartıdır. Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde hamdolsun salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık.

* Kademeli normalleşme takviminin ilk etabını oluşturan mayıs ayınının kalan günleri ile ilgili uygulama esaslarını İçişleri Bakanlığımız duyurdu.

1 HAZİRAN’DAN SONRA NE OLACAK?

* Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını da ayrıntılı şekilde görüştük istişare ettik.

* Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını milletimizle paylaşacağız.

* Ay sonuna kadar olan süreçte vaka sayılarını daha da aşağılara çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin tedbirlerine hassasiyetle uyumunu özellikle rica ediyorum.

* Aşı faaliyetlerine tedarik programının el verdiği ölçüde hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere riskli grupların tamamının bir an önce aşılanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Unutmayınız salgının üstesinden ancak hep birlikte hareket edersek gelebiliriz.

* Belirlenen tedbirler, hayata geçirilen uygulamalar, insanlarımıza eziyet olsun diye değil, bu sancılı sıkıntılı maliyette dönemi bir an önce geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır.

* Bu konuda zamanında ve etkin tedbirleri almayan ülkelerin daha sonra nasıl ağır bedeller ödediğini sizler de görüyorsunuz.

* Türkiye böyle bir bedel ödemeden süreci yönetebildiği ise bunu vakitlice aldığımız tedbirlere ve milletimizin ortaya koyduğu dirayete borçluyuz.

“SABIRLARIN TÜKENDİĞİNİ BİLİYORUZ”

* Salgının süresi uzadıkça tahammüllerin azaldığını, sabırların tükendiğini biliyoruz.

* İnşallah en zorunu geride bıraktık bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını ümit ediyoruz.

* Ama bir müddet daha dikkatli ve ihtiyatlı gitmek mecburiyetinde olduğumuzu da kabul etmek mecburiyetindeyiz.

* Bu vesileyle salgının başından beri gösterdikleri gayret için sağlık çalışanlarımızın, mülki idare emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, vefa gruplarımızda görev alan kamu personeline süreçte görev alan herkese şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

* Bununla birlikte salgın artık vaka ve vefat sayıları yükseldiğinde niye tedbir almıyorsunuz diye ortalığı velveleye veriyorken, tedbirler uygulanırken niye insanların hayatını bu kadar sınırlıyorsunuz edasıyla ortaya çıkanlar olduğunu da görüyoruz.

* Bu zihniyetin yaptığı her şeyden önce insanımızın sağlığını canına hayatına geleceğine salgınla mücadelede görev üstlenen herkese saygısızlıktır.

* Hiçbir sorumluluk üstlenmeyip elini asla taşın altına koymayıp sadece klavye ve ekran silahşörlüğüyle ortada gezenlerin asıl niyetlerinin ve hesaplarının farkındayız.

* Sadece milletimize bakıyoruz, sadece milletimizin hakkını, hukukunu, sağlığını, aşını, işini korumanın mücadelesini veriyoruz.

* Gerisi lafı güzaftır, gerisi teneke gürültüsüdür, gerisi kifayetsiz muhterislerin salgından çıkar devşirme gayretidir.

ESNAFA DESTEK PAKETİ

* Salgın tedbirleri sebebiyle işlerini ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz

* Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları hamamlar gibi sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

* İkinci grupta onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

* Gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar pastaneler dondurmacılar terziler berberler taksici minibüsü otobüsçüler ile pazarcılar da toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin TL hibe ödemesi vereceğiz.

* Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağın karşılıksız olarak veriyoruz.

* Ayrıca salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında kolaylık sağlayacak yeni bir adım atıyoruz.

2021 ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI

* Bu yıl dünyada ve ülkemizin bazı bölgelerinde yaşanan kuraklık sebebiyle bazı ürünlerin rekoltelerin de nispeten azalma olacağı anlaşılmaktadır.

* Mevcut stoklarımız ve yeni mahsul ile birlikte hububat ve bakliyatta ülkemizin kendi ihtiyacını karşılama konusunda herhangi bir sıkıntısı olmayacaktır.

* Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankası'nın veya Tarım Kredi Kooperatifleri‘ne olan borçları da ertelenecektir.

* Üretim maliyetleri ile iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri de dikkate alarak belirlediğimiz 2021 yılı alım fiyatları ise şu şekildedir. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin geçen yıl ton başına 1650 TL olan sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 TL'ye, geçen yıl ton başına 1275 TL olan arpa alım fiyatını da 1750 TL'ye yükseltiyoruz.

* Bakliyat alım fiyatlarımız ise ton başına kırmızı mercimekte 5 bin TL yeşil mercimekte 4 bin 150 TL nohutta da 4 bin 050 Olarak belirlenmiştir.

* Ayrıca ortalama verimler dikkate alınarak ton başına hububatta 275 TL'yi bakliyatta ise 910 TL'yi bulan pirim ve destekler verilerek, üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacaktır.

*Açıkladığımız alım fiyatları diğer kamu kurumları içinde referans fiyat olarak farklı fiyatlandırma yapılmayacak, aynı şekilde kabul edilecektir.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI

* Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3.87 liraya, destekleme ile 4 liraya yükseltilmiştir. Çiftçilerimizden tek isteğimiz tek karış toprağı boş bırakmadan dikmeleri ekmeleridir.

* Yeni hasat döneminin milletimize, ülkemize hayırlı bereketli olmasını diliyorum. Görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyet tarihinde görülmemiş destek paketleriyle insanlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz.

* Tüm bu gayretlerimize rağmen gönlü buruk vatandaşlarımız varsa onlardan helallik istemek inancımızın gereğidir.

* Bizim bu husustaki muhatabımız da milletimizin kendisidir. Eğer işi doğru yapmışsak milletimizden göreceğiz.