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Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde ziyaret etti.
Güncel 22.02.2023, 16:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, depremin 248'inci saatinde enkaz altından sağ çıkarılan Aleyna Ölmez'i Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde ziyaret etti. Erdoğan ayrıca enkazdan çıkarılan 5 çocuğu daha ziyaret edip sağlık durumları hakkında bilgi aldı.