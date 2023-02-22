Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, depremin 248'inci saatinde enkaz altından sağ çıkarılan Aleyna Ölmez'i Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde ziyaret etti. Erdoğan ayrıca enkazdan çıkarılan 5 çocuğu daha ziyaret edip sağlık durumları hakkında bilgi aldı.