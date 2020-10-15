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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En kısa sürede yükseköğretimde de eğitimi başlatacağız'

Güncel 15.10.2020, 16:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En kısa sürede yükseköğretimde de eğitimi başlatacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'En kısa sürede yükseköğretimde de eğitimi başlatacağız' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Ne erken seçimi, Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında seçime gidiliyor, bunlar kabile devletlerinin yaptığı işler"

"Nerede bir zulüm varsa Türkiye orada. Libya'da zulüm var, sessiz kalamayız. Suriye'de zulüm var, ne yapalım, sessiz mi kalalım. Somali'deki zulmü seyir mi edelim. Bunlar bizim kardeşlerimiz, biz duramayız. Tarih boyunca ecdadımızın bize yıktığı bir mesuliyet var. O yüzden biz durmaz ve oralarda da görevimizi yerine getirmenin gayreti içinde oluruz."

"Seçim 2023 Haziran aydında."

"İnşallah Cumartesi günü sondaj gemimizle birlikte, yapılan çalışmaları bizzat gemide takip edeceğim. Temenni ederim ki orada yeni müjdeler tespit eder ve açıklarız."

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