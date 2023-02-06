Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 7 gün milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan etti. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir” ifadelerine yer verdi.