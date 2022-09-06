Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: '2 ülkeye daha kimlikle seyahat dönemi başlıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

BOSNA HERSEK VE SIRBİSTAN'A KİMLİK KARTIYLA SEYAHAT DÖNEMİ

Türkiye, Bosna Hersek'in huzur, refah ve istikrarına önem vermektedir. Yapılan anlaşmalar neticesinde kimlik kartlarıyla Bosna-Hersek ve Türkiye arasında ziyaretler yapılabilecek. Aynı şekilde Sırbistan ile de aynı anlaşmayı imzalayacağız.