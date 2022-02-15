Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

EXPO 2020’nin zihinleri birleştirmek şeklinde belirlenen temasını olumlu buluyorum. Olumlu gelecek için müşterek noktalarda buluşmalıyız. Yeni meydan okumalar, yeni çözümler aramaya yönlendiriyor. Çünkü biz çevreyi Allah’ın eseri ve emaneti olarak görüyoruz. İnsanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumak bir yükümlülüktür.

SIFIR ATIK PROJESİ

Eşim Emine hanımın hamili olduğu sıfır atık projesini önemli buluyorum. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak 2023 vizyonumuzun yeşil kalkınma projesine öncelik verdik.

TOGG’un çevrenin korunmasına vereceği katkı açıktır. Ne olursa olsun kalkınmanın değil, insana tabiata saygılı gelişmenin peşindeyiz. İnancımızın kültürümüzün gösterdiği yol budur.

Sergi alanımızın kısa sürede kurulmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İlk Dubai EXPO’yu yeni bir geleceği kurmakta çağrı olarak görüyorum. Nazik ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.

kaynak:hurriyet.com