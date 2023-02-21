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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için kurulan konteyner kenti ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kahramanmaraş'ta Karacasu konteyner kentini ziyaret etti, depremzedelerle bir araya geldi.

Güncel 21.02.2023, 09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için kurulan konteyner kenti ziyaret etti

Depremzedelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti ve onların sorunlarını dinledi.

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