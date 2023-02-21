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Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Arslanhan: “Devletimizle işbirliği içinde tez zamanda bu sıkıntının ortadan kalkması için mücadele edeceğiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için kurulan konteyner kenti ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kahramanmaraş'ta Karacasu konteyner kentini ziyaret etti, depremzedelerle bir araya geldi.
Güncel 21.02.2023, 09:10
Depremzedelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti ve onların sorunlarını dinledi.