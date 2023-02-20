Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde önemli açıklamalar (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde konuştu.

Güncel 20.02.2023, 17:11 20.02.2023, 17:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde önemli açıklamalar (CANLI)

Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra AFAD İl Koordinasyon Merkezi'ne geçti. Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu

Yorumlar (0)