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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız."
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde önemli açıklamalar (CANLI)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde konuştu.
Güncel 20.02.2023, 17:11 20.02.2023, 17:49
Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra AFAD İl Koordinasyon Merkezi'ne geçti. Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu