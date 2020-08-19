Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kalyon Enerji Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde flaş açıklamalar

Türkiye'de tarihi bir gün daha yaşanıyor. Dünyanın ilk entegre Güneş Teknolojileri Fabrikası Ankara'da açılıyor. Kalyon Enerji'nin Ankara Sincan'da 400 milyon dolarlık yatırımla kurduğu tesisin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. Erdoğan, açılış öncesi gündem, ekonomi ve dış politikaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu bir kez daha sergileyerek, "Nasıl 1 asır önce Sevr'i yırtıp attıysak, Doğu Akdeniz'de dayatılmaya çalışılan Sevr'e de boyun eğmeyeceğiz. Korsanlığa prim vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, konuşmasının sonunda ise tüm Türkiye'yi heyecanlandıran ifadeler kullandı. Erdoğan, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum. Açıklarsam heyecanı kaybolur. Şimdi açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." diye konuştu.

DEV TESİSİN AÇILIŞINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Kalyon Holding tarafından inşa edilen fabrikanın açılışında sizlerle olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Kalyon Holding ve yöneticilerini tebrik ediyorum.

Bu bölgenin bende farklı bir yeri var. OSB'nin temelini ben atmıştım. Şimdi 13'üncü OSB. Ankara'da nereden nereye... Bunlar durarak, yan gelip yatarak olmadı, çalışarak oldu.

13.'üncü OSB'de çok önemli bir yatırımın adımını atıyoruz. Bakanlarımızın tesis ile ilgili önemli bilgilerini aldık. Kalyon Holding'in teknoloji altyapısı ve vizyonu itibarıyla çok önemli bir yatırımı ülkemize kazandırdığını görüyoruz. Ülkemizi güneş paneli sisteminde liderliğe taşıyacağına inanıyorum. 1400 kişiye istihdam sağlayacak.

"2 MİLYON TON FOSİL SALINIMINI ENGELLEMİŞ OLACAĞIZ"

Firmaların dünyaya açılımında, üretimin ve yenilikçiliğin öne çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Ürettiğini artık iç piyasaya satmak yetmiyor. Şirketlerimizin inovasyon ve araştırmalara da önem vermesi gerekiyor.

Şirketimizin araştırma faaliyetleri ile geliştirilmiş olması takdire şayandır. Ülkemiz muhteşem bir tesise kavuşacak. Yıllık 2 milyon ton fosil salınımını engellemiş olacağız.

Her açıdan modern ve sektörün öncüsü olacak bir tesisi ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız.

"DÜNYADA YATIRIMLAR DURMUŞKEN TÜRKİYE ÖZGÜN BİR YOL İZLİYOR"

Dünyanın birçok ülkesinde salgın nedeniyle yatırımlar durmuşken, Türkiye özgün bir yol izliyor. Ne kamuyu aksattık, ne de başkaları gibi yatırımları askıya aldık. Dünya genelinde 800 bin insanın canına mal olan bir salgının üstesinden gelmek elbette kolay değildir. Salgın sadece sağlığı değil, her alanı etkiledi.

Ülkemiz attığı kararlı adımlar ile en başarılı şekilde yöneten ülkelerden birisidir. Vaka sayıları son dönemde biraz artsa da salgın hala kontrolümüz altındadır.

"DÜNYADA EN HIZLI TOPARLANAN İLK 5 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK"

Almanya ve Rusya'dan gelen turistlerle turizmimiz toparlanmaya başlamıştır. Dünyada en hızlı toparlanan ilk 5 ülkeden biri olduk. Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir yıl öncesinin aynı ayına göre yüzde 125 arttı. OSB'lerdeki elektrik kullanımı hazirana göre yüzde 7 fazla gerçekleşti.

Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılar ile karşılaşsak da, Türk ekonomisi salgın öncesi temposunu yakalamış görünüyor. Bunu artırmakta da kararlıyız. Bize düşen işi gücü millete karamsarlık aşılayan muhalefete uymadan çalışmaya, üretmeye devam etmektir.

CHP'YE ÇOK SERT IMF SÖZLERİ

Milletin mücadelesine destek olmak yerine takoz olan muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur. Sürekli ülkemizi sağa sola şikayet eden bir muhalefet bu ülkeye tamamen yabancılaşmış demektir. CHP'nin tek hedefi otel lobilerinde gizli gizli buluştukları IMF yöneticilerine ülkemizi teslim etmektir. Tüm müteşebbislerimizin Türkiye'nin potansiyeline inanmalarını istiyorum.

Bugün nasıl dünden iyiysek, yarın da bundan çok daha iyi konumda olacağız. Yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız. CHP'nin sorumsuz ve vizyonsuz siyasetine rağmen bunu yapacağız.

"ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK GÜVENLİK İÇİN TEHLİKELİDİR"

Savunma sanayisinde olduğu gibi, enerjide de dışarı bağımlı ülkenin bağımsızlığı tartışmalıdır. Enerjide dışa bağımlılık güvenlik için tehlikelidir. Güçlü enerji, bağımsız Türkiye hedefi ile harekete geçtik. 2019 yılında elektriğimizin yüzde 62'si yerli ve yenilenebilir kaynaklardan ürettik.

2019'da güneş enerjisinden elde ettiğimiz elektrik ile 4.1 milyon hanenin ihtiyacını karşıladık. Tek bir kaynağa bağımlı kalmadan farklı enerji kaynaklarını sisteme dahil ederek enerji altyapımızı genişletiyoruz. Güneş enerjisi kurulu gücünde dünyada 13, Avrupa'da 7'nci sıradayız.

Bu yıl ilk defa güneş ve rüzgar santrallerimizin elektrik üretim payı yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

"DOĞU AKDENİZ'DE NE İŞİMİZ VAR DİYEN MUHALEFET İYİ DİNLESİN"

Doğu Akdeniz'deki hak ve hukukumuzu korumak için attığımız adımlar hayati öneme sahiptir. Özellikle Doğu Akdeniz'de ne işimiz var diyen muhalefetin bunu iyi dinlemesini istiyorum.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'daki mücadelesi sadece bir hak mücadelesi değil, istiklal mücadelesidir. Sadece mavi vatan ve onu savunmak o derece önemlidir.

"DOĞU AKDENİZ'DE DAYATILMAYA ÇALIŞILAN SEVR'E BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Nasıl 1 asır önce Sevr'i yırtıp attıysak, Doğu Akdeniz'de dayatılmaya çalışılan Sevr'e de boyun eğmeyeceğiz. Korsanlığa prim vermeyeceğiz. Maalesef biz siyasette, ekonomide, enerjide, savunmada ve birçok alanda daha önce yapılan hataların bedellerini ödemek zorunda kaldık. Tek parti CHP'sinin bıraktığı dış politikadaki anlaşmaların bedelini hala biz ödüyoruz.

"BİR TAŞ ATIMI MESAFEDEKİ ADALAR YUNANİSTAN'A NASIL BIRAKILDI? CHP BUNU İZAH ETSİN"

Zengin enerji kaynaklarının dışında bırakıldık. Ege'deki kronikleşen sorunlarda bu dönemde yapılan anlaşmalar bulunuyor. CHP'nin anakaramızda 1 taş atımı mesafedeki adaların nasıl elimizden alındığını milletimize izah etmesi gerekiyor. Bununla yüzleşeceği yerde bizi eleştirmekte, suçlamakta, Yunan tezlerinin savunuculuğunu yapmaktadırlar.

"HİÇBİR GÜÇ DOĞU AKDENİZ'DE OLDUĞU VARSAYILAN PETROL VE DOĞAL GAZDAN BİZİ MAHRUM BIRAKAMAZ"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar günlük siyasete kurban edilemeyecek kadar önemlidir. CHP yönetiminin en azından bu konuda Türkiye'nin yanında davranmasını bekliyoruz.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de hakkını sonuna kadar aramakta kararlıdır. Hiçbir güç bu bölgede varsayılan doğal gaz ve petrol kaynaklarından mahrum bırakamaz. Biz hiç kimsenin hakkı ve hukukuna el uzatmıyoruz. Biz Akdeniz'de kavga da istemiyoruz.

"BİZ ULUSLARARASI HUKUKTAN BUGÜNE KADAR TAVİZ VERMEDİK"

Karşılaştığımız her türlü çifte standart ve haksızlığa rağmen biz uluslararası hukuktan taviz vermedik. Meselelerimizi konuşarak, anlaşarak çözmek peşinde olduk. Biz bugün de aynı hassasiyet ile hareket ediyoruz. Muhataplarımızdan da bu yönde adımlar bekliyoruz. Ülkemizin hak ve hukukunu temin edecek şekilde en kısa zamanda bu meseleyi çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum.

"CUMA GÜNÜ MİLLETİMİZLE BİR MÜJDE PAYLAŞACAĞIM"

Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum. Açıklarsam heyecanı kaybolur. Şimdi açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum.