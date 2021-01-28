Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yerli aşı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak "Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz aşamasına başlamak üzere. İnaktif yöntemle, daha etkin olmaya aday bir aşı çalışmamız da devam ediyor. Yenilikçi aşı adaylarının yerli ve milli üretim konusunda firmalarımızı seferber ettik" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Türkiye son 18 yılda ortaya koyduğu başarıları ilim ve irfan medeniyetine sahip çıkmasına borçludur. Daha önceki dönemlerde kısır ideolojik bakış açıları ile kurulan tüm bariyerleri kaldırdık. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkararak lise seviyesinde okullaşma oranını yüzde 100'e yaklaştırdık. Okullaşma oranını yüksek öğretim seviyesinde yüzde 44'e çıkardık. Bu süreçte bilim insanlarımızı çocuklarımıza rol model olarak gösteriyoruz.

Bilim ve teknoloji insanlığın faydasına kullanılabildiği ölçüde kıymetlidir. Bu medeniyetin evlatları bilimi sadece insanlık yararına üretir. Onlar yeni bir teknoloji geliştirdiğinde uzak coğrafyaları antrenman sahası olarak kullanır. Biz ise bunu o coğrafyalarda sefaletin, insanlık dışı görüntülerin önüne geçmek için kullanırız.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Salgın henüz ülkemiz sınırlarına dayanmadan kurduğumuz TÜBİTAK Covid-19 Platformu ile bilim seferberliği başlattık. 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor. Birlikte geliştirme modeli kullanılıyor. Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz aşamasına başlamak üzere. İnaktif yöntemle, daha etkin olmaya aday bir aşı çalışmamız da devam ediyor. Yenilikçi aşı adaylarının yerli ve milli üretim konusunda firmalarımızı seferber ettik. DSÖ verilerine göre salgında en çok aşı projesi üreten 3. ülkeyiz. DSÖ verilerine göre, ABD ve Çin'den sonra en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız. İnşallah kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve pazarlayan bir ülke olarak uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline geleceğiz.