Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan video mesaj: Müsterih olunuz

Erdoğan twitter hesabından yayınladığı video mesajda şu sözlere yer verdi:

"Aziz vatandaşlarım, Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim."

Video mesajda sokağa çıkma yasağına ve verilen tüm tavsiyelere kesinlikle uyulmasının gerektiğini söyleyen Erdoğan tüm bu tavsiyelerin bilim kurulunun araştırmaları doğrultusunda verildiğinin altını çizdi.