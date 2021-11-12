Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi’nde konuştu.

Türk Konseyi 8. Zirvesi https://t.co/EPCQC2M31L — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 12, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Siyasi ve toplumsal dayanışmamız gibi ticaret konusunda da dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Hem ticaretimizi hem karşılıklı yatırımlarımızı artırmalıyız. Bu maksatla ticareti kolaylaştırma ve strateji belgemizin imzalanmasına önem veriyoruz.

Ticaretimizi ve yatırımlarımızı hızlandırmalıyız, kara, deniz, hava yoluyla sıkı bağlanmazsak istediğimiz sonucu elde edemeyiz.

TÜRK DÜNYASI 2040 VİZYON BELGESİ

Bugün Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'ni uygulamaya alacağız. Paris İklim Anlaşmasını onaylayıp yürürlüğe koyarak iklim konusunda mücadelemizi başlattık. Küresel meselede çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi için yoğun çaba harcayacağız. Önümüzdeki süreçte şehirlerimizi yeni teknolojileri kullanarak akıllı şehirlere dönüştürmeliyiz.

Dönem başkanlığımız süresince bu küresel meselede çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi için yoğun çaba harcayacağız. Doğal afetlerle mücadele noktasında da işbirliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması kurulmasını teklif ediyoruz.

PKK-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız

Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde kıymetli desteklerinize güveniyorum.

İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz.

ALİYEV: TÜRKİYE'NİN GÜCÜ DÜNYADA TANINIYOR

Zirvede konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman yanında olacağını gösterdi. Türkiye'nin gücü dünyada tanınıyor. Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var. Bu ortak vizyonun sağlam bir temele oturması gerekiyor" dedi.