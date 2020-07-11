Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Srebrenitsa soykırımı'nın 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"24'üncü yıldönümünde Srebrenitsa soykırımında şehit olan Bosnalı kardeşlerime Allah'tan rahmet, Bosna halkına başsağlığı diliyorum. Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır."

33 KURBAN BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Srebrenitsa Katliamı´nın 24. anma töreninde, bu yıl kimlikleri tespit edilen '33 katliam kurbanı' Potoçari Mezarlığı´na defnedilecek.

1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı'nda, Sırp askerler tarafından Srebrenitsa şehrinde katledilen 8 bin 372 Boşnak sivilden kimliği bu yıl tespit edilen 33 kurban, bugün Potoçari Mezarlığı'na defnedilecek. Bu yıl defnedilecek kurbanlardan en genci 16 yaşında katledilen Osman Cvrk, en yaşlı kurban ise 81 yaşında katledilen Shah Cvrk. Tabutlar, savaş yıllarında Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı fabrikadan anıt mezarlığa yeşil çuhaya sarılı olarak taşınmıştı. Kurbanlar, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.