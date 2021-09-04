Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde açıklamalar

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:



Rizemizin hem şehir içi trafiğini rahatlatacak hem de dağın ardı ile ulaşımı sağlayacak Salarha Tüneli'nin hayırlı olmasını diliyorum. Doğu Karadeniz'in giderek gelişen ticareti, turizmi, sanayisi ile üniversitemizin artan cazibesi bölgedeki trafiği yoğunlaştırmıştır.

RİZE'NİN 70 YILLIK HAYALİ

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılmasıyla bu bölgedeki yük ve insan trafiği artacaktır. Bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Tünel sayesinde 14 kilometreyi bulan ve neredeyse yarım saat süren dağın ardı ile önü arısındaki ulaşım artık 4,5 kilometreye ve 5 dakikaya inecektir.

Bugün burada Rize'miz için büyük öneme sahip bir başka proje olan Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin de temel temelini atıyoruz. Kentsel dönüşüm projemizin şimdiden şehrimize ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

SÜRATLE YENİDEN İNŞA EDİYORUZ

Deprem, sel ve toprak kayması. Bulunduğu iklim ve coğrafi yapısı itibarıyla adeta ülkemizin kaderidir. Afetlerin ardından hemen hasar tespit çalışmalarını tamamlıyor. Yıkılan yerleri de süratle yeniden inşa ediyoruz. Karadeniz bölgemizde yakın zamanda Rize'miz de bu tür afetlerle karşılaşmıştır. Kastamonu ve Sinop gibi şehirlerimizde yaşanan afetlerin yaralarını da sarıyoruz.

HEMEN KOLLARI SIVADIK

Ülkemizin 81 vilayetinin her biri canımızdan bir parçadır. Açılış ve üniversite programımızı vesile ederek bu programa Rize'den başladık. Rize'mizin ilçe ve köylerindeki hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak hemen kolları sıvadık.

ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Daha önceki projelerle inşa edeceğimiz konut sayısı 548'i bulmaktadır. Rize'mizin en önemli sorunu olan çarpık yapılaşmanın önünü kesmek için çok önemli adımlar attık. Riskli alanları yıkarak yeniden inşa ediyoruz. Ayrıca turizm sektörü için Rize'nin cazibesini artırmak amacıyla çeşitli yatırımlar yapıyoruz.