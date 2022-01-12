Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel okullardaki zamlarla ilgili açıklama!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel okullardaki zam oranına ilişkin "Fahiş fiyata karşı her alanda ciddi tedbirler almaya başladık. Özel okullardaki artış üst sınırını yüzde 36 seviyesi ile sınırladık" dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE KALMADI

Akçakale sınırımızda bölücü terör örgütünün döşediği patlayıcı sebebiyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Nerede aklınıza terör bölgesi geliyorsa orada bizler Mehmetçiğimizle varız, var olmaya devam edeceğiz.

Elim Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maaş Zammı Açıklaması;

"Temmuzda Enflasyon Ve Şartlara Bakarak Gerekirse Çalışanlarımızın Durumlarını Yeniden Değerlendireceğiz"