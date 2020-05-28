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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: SEYAHAT KISITLAMASI 1 HAZİRAN İTİBARİYLE...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün son kez videokonferans yöntemiyle toplandı. Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'da kalkacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: SEYAHAT KISITLAMASI 1 HAZİRAN İTİBARİYLE...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün son kez videokonferans yöntemiyle toplandı. Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'da kalkacağını açıkladı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 20:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: SEYAHAT KISITLAMASI 1 HAZİRAN İTİBARİYLE...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 

1 Haziran'dan itibaren Türkiye'de bazı kısıtlamaların kaldırılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, işleyecek takvimi şöyle anlattı:

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Devletin tüm imkanlarını, alınan tedbirler nedeniyle sıkıntı çeken vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

Hepimizin de geleceğimize dün olduğundan çok daha berrak, olgun şekilde bakabildiğimiz gönül ve zihin dinginliği kazandığımızı düşünüyorum. Salgının çok büyük kıyımlara yol açtığımız ülkelerle kendimizi mukayese ettiğimizde elimizdeki nimetlere şükrettiğimizi yakından biliyorum.

83 MİLYONUN ORTAK BAŞARISI

Türkiye'nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır. Fedakarca görev yapan sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

81 il ve 922 ilçede valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız tarafından tedbirler yürütüldü. 8 milyon 65 yaş üstü vatandaşımız, 25 milyondan fazla 20 yaş altında gençlerimizin her türlü ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandı.

"MİLLETİMİZ 2023 HEDEFLERİNE ULAŞMA KONUSUNDA KARARLILIĞINI GÖSTERMİŞTİR"

6 milyon 240 bin üzerinde talebe cevap verdi. Halkımız yaptığı hiçbir fedakârlığın boşa gitmediğinden emin olsun. Allah'ın izni, milletimizin gayreti, devletimizin katkısıyla kayıplarımızın hepsini kısa sürede ziyadesiyle geri alacağımızdan en küçük şüphemiz yoktur.

Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz ölçüde Rabbim bize kapılar açacaktır.

Bu süreçte milletimiz önüne kurulan tüm tuzakları birer birer bozarak 2023 hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığını göstermiştir.

VİRÜSLE MÜCADELEDE İKİNCİ DÖNEM 1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırıldı. Kamu personeli ise 1 Haziran'dan itibaren normal düzende çalışmaya devam edecek. 65 yaş üstü kısıtlaması bir süre daha devam edecek.

Restoran, kafe, çay bahçe, yüzme havuzları belirli kurallar dahilinde 1 Haziran'da açılacak.

Plajlar, milli parklar, bahçeler 1 Haziran'da faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri de 1 Haziran'da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran, hipodromlar 10 Haziran'da yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.

Deniz turizmi balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren, kütüphaneler, gençlik merkezleri, kampları, kıraathaneler 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir.

Açık havada konserler, yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecektir. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilgili kurumlarımız kamuoyuyla paylaşacaktır.

Aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni normal düzeninde maske, mesafe ve temizlik. Bu hususları aman ihmal etmeyin. Muhakkak maske ile dolaşalım, muhakkak fiziki mesafeye dikkat edelim, muhakkak temizliğe dikkat edelim. Bunlar bizim üç vazgeçilmezimizdir.

Son Güncelleme: 28.05.2020 21:32
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