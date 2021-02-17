Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye 40 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele eden bir ülkedir. Bu süreçte terör bataklığını kurutmaya çalıştık. 1990'lı yılların ortamında terör örgütü, hem kamu hem de sivil vatandaşlarımıza karşı acımasız saldırılar gerçekleştirmiştir. Ayrım gözetilmeksizin herkes hedef alınmıştı. Terör örgütü, bölge ülkelerin ve küresel güçlerin hedefine geldi.

Terörle mücadele v

15 Temmuz gecesi 251 kardeşimiz şehit oldu. Güney sınırlarımız boyunca oluşturulmak istenen terör koridoru boyunca çok sayıda opersayon düzenledik. Suriye sınırlarımızın önemli bir bölümünü güvenli hale getirdik. Irak sınırında da kalıcı üs bölgeleri oluşturduk. Temmuz 2015 yılından bu yana terör saldırılarında 1259 şehit verdik. 5 binin üzerinde vatandaşımız yaralanmıştır. 12 bin 900'ün üzerinde terörist imha edilmiştir. 2243 terörist teslim olmuştur. 17 bin 750 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Medeniyetimizin temelinde 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı vardır. Bize hep büyüklerimiz 'önce insan' demeyi öğütlemiştir. Bizim ezanımız, bayrağımız ve vatanımız başta olmak üzere kutsallarımıza hassasiyetimiz vardır. Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktu, olmamıştır, olmayacaktır. Ne ecdadımızdan böyle bir miras aldık ne de evlatlarımıza böyle bir utanç bırakacağız.

Katran karasından beter halleriyle bize ders vermeye kalkanlara diyorum ki önce aynaya bakın. Biz her zaman mağdura kucak açtık, zalime teslim olmadık.

Suriye'de bunu yaptık, Libya'da, Karabağ'da, Somali'de, Filistin'de, Bosna'da, Kıbrıs'ta aynı onurlu tavrı gösterdik. Bir bedel ödememiz gerekiyorsa da ödedik. Yeri geldi sokaklarımız karışarak, yeri geldi siyasi olarak, yeri geldi darbe girişimiyle, yeri geldi ekonomik tuzaklarla, yeri geldi uluslarası alanda baskılarla ödedik. Ama hiçbir zaman eğilmedik. Milletimizle tüm engelleri aşmayı başardık.

Bugün Türkiye bölgesel ve küresel liderlik hedefiyle bizzat sahada adım adım ilerlemektedir. Dünyadaki tüm mağdur ve mazlumların gönlünde taht kurmuştur.

Terörle mücadele milli bir konudur. Terörle mücadele konusu partilerüstü bir mesledir. Terör örgütünü kınamayan hiç kimse bu ülkenin partisi, siyasetçisi olarak takdim edemez. Bizim neznimizde gerçek bir siyasi olarak görülmeyen bir parti var. İletişim Başkanımızı tehdit ediyorlar. Bu terör örgütü yardakçılarına Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki bu millet şehidimizin, gazimizin hesabını soracak. Bu ülkenin ikinci büyük partisi CHP'ye ne oluyor? Tamamı yanlış ve yalan bir sürü zırvayı sıraladı. Söylediklerine bakara her şeyden önce bu zatın PKK terör örgünün nasıl alçak bir terör örgütü olduğundan habersiz olduğunu anlıyoruz. Geçmişteki hiçbir operasyonu zaten sahiplenmediler. Milli Savunma Bakanımız ve İçişleri Bakanımız CHP'yi ve İYİ Parti'yi bilgilendirdiler. Meclis'te de gerekenler söylendi. İlk seçimde bu zatın hakettiği dersi son defa alacağını umuyorum.

Demokratik ve ekonomik kalkınmamızı ileriye taşıyacak çalışmaları asla ihmal etmiyoruz. Milli teknoloji hamlesi vizyonumuza sımsıkı sarılıyor, geleceğimizi yüksek teknolojide, araştırma geliştirme, inovasyonda arıyoruz. Milli Uzay Programı'nı geçtiğimiz hafta ilan ettik. Bu alanda gelecek 10 yıldaki hedeflerimizi milletimizle ve tüm dünya ile paylaştık.

Kendimizi adadığımız müddetçe önümüzde hiçbir engel göremiyoruz. Kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen, test edebilen dünyadaki az sayıda ülke arasındayız. Gözünü uzaya dikmiş, kainatın bilinmezlerini çözmeye azmetmiş, tutkulu gençlere, evlatlara sahibiz. Aya ulaşmak ya da uzaya bir Türk vatandaşını göndermek gibi hedefler yalnızca birkaç adım ötemizdedir.

Bu milletin derdiyle dertlenemediği gibi heyecanını paylaşamayan, heyecanı ile gururlanamayan nasipsizler bu alanda da hemen kendini gösterdiler. Biz samanyolu galaksisi diyoruz onların gözü hala samanda. Buna uzay masalı diyecek kadar küçüldüler. Her adımı yapamazsınız, başaramazsınız diyerek önemsizleştirmeye çalışanları kendi masallarında bırakıp devam edeceğiz.

Türkiye'nin otomobili projesi de son sürat devam ediyor. Gemlik'te temelini attığımız fabrikanın inşaatı gece gündüz sürüyor. Otomobilimizin teknolojik donanımına ilişkin önemli bir adım attık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu arasında bir işbirliği gerçekleştirildi. Bu sayede meteorolijinin anlık verilerinden yararlanarak sürücüyü bilgilendirecek, yapay zeka ara yüzü ile kendisini gerçekleştirecek.

Üretim cephesinde de Türkiye yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 2020 yılının son ayına ilişkin sanayi üretim verilerimiz açıklandı. Sanayi üretimimiz beklentileri aşarak yüzde 9 artış gösterdi. Böylece 2020 yılının son çeyreğinde sanayi üretimini en çok arttıran G-20 ülkesi olmayı başardık. Bu güçlü artış 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatacak nadir ülkelerden olduğumuzu bir kez daha teyid etti.

Salgın başladığında IMF Türkiye'nin yüzde 5 daralacağını öngörmüştü. Bugün geldiğimiz noktada IMF önceki tahminini Türkiye'nin büyüyeceği yönünde güncellemek zorunda kaldı. Üretim sektörümüz uluslararası taahhütlerde tüm d ünyaya örnek olacak bir gayret ortaya koydu. Bu başarı ihracatımıza da yansıdı. 169,5 milyarlık bir ihracat rakamına ulaşarak küresel ihracatta payımızı ilk defa yüzde 1'in üzerine çıkardık.

Sermaye piyasalarından otomobil ve konut satışlarına kadar her alanda umut verici gelişmelerin yaşandığı bir yılı geride bıraktık. İnşallah salgın sonrası süreçte ülkemize duyulan güveni çok daha üst seviyelere taşıyacaktır. Organize Sanayi Bölgelerimizdeki elektrik üretim ve tüketimi yüzde 7,3 oranında artarak yeni dönemin işaretlerini vermeye başladı.

Elbette salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, nakti destek, işsizlik ödeneği başlıkları altında 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak Mart sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi desteği 17 Mart'a uzattık.

Çiftçilerimize iki müjde vermek istiyorum. Bay Kemal çok heyecanlanıyor, bu müjde neydi diye? Gübre desteklerini yüzde 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Buğdayy, arpa, çavdar yulaf ibi dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal.

Organik ve organo mineral gübre kullanan üreticilerimize ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme önerisini 20 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Bu destek ödemeleri ilkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikleri müddetçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz."