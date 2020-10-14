Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi muhafaza ederek bugüne kadar tüm engelleri aşıp geldik."

"Yavuz Gemimiz bakım sonrası yeni sondajlar için Akdeniz'e açılacak"

"Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız"

"Oruç Reis yeniden Akdeniz'de görevine döndü"

"Hafta sonu Şırnak'ta olacağım, il kongrelerinde yer alıp milletimizle kucaklaşacağız"

"Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar TTB'nin başına geçebiliyor"

"Çoklu Baro sisteminde olduğu gibi TTB ve diğer meslek kuruluşlarında da benzer çalışma yapmak zorundayız"

"Türk ve Türkiye ismini haketmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazlarını almalıyız"