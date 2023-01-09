Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"YERLİ MOTOR 2025'TE"

Fırtına obüslerimizin gücüne güç katan tüm bu sistemlerle aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da azaltmış oluyoruz. Motor ve transmisyon konusunda bir süredir yürüttüğümüz yerlileştirme faaliyetlerini inşallah 2 sene içerisinde tamamlayacağız. Fırtına obüslerimizde 2025 yılından itibaren geliştirilen motor ve transmisyonu kullanacağız. Savunma ürünleri ihracatında zaman zaman karşımıza çıkan lisans meselesini de kökten çözüme kavuşturacağız. TSK'nın harekat kabiliyetini çoktan ileri taşıyan bu projede görev alan herkesi tebrik ediyorum.

"SERİ ÜRETİME BAŞLIYORUZ"

Burada yakaladığımız ivmeyi Altay Tankı başta olmak üzere fabrikamızda yürütülen diğer stratejik projelere de teşmil ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs ayında 2 adet yeni Altay Tankımızı testlerini gerçekleştirmek üzere ordumuza ve güç grubunu yapacak firmaya teslim ediyoruz. Yeni Altay'ların testlerini tamamladıktan sonra inşallah 2025 yılından itibaren proje ortaklarımızla birlikte seri üretime başlıyoruz. Fırtına obüsleri ve Altay tanklarımıza ilave olarak Arifiye tesisimizde Altuğ 8x8 zırhlı personel taşıyıcıların üretimi ve ihracatı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterindeki Leopard 2 A-4 Tanklarının modernizasyonu, 400 beygirden 1500 beygire kadar farklı motor ve transmisyonların proje, araçlara entegre ve üretim çalışmaları da devam ediyor.

"ANADOLU'YU BU YIL HİZMETE ALIYORUZ"

Dev eserlerimizle inşallah gücümüzü perçinliyor, daha da sağlamlaştırıyoruz. Son 20 yılda elde ettiğimiz tüm bu başarıları Türkiye Yüzyılımızın girizgahı olarak görüyoruz. 2023'ü diğer alanlarla birlikte savunma sanayinde de dönüm noktası haline getirmekte kararlıyız. 2023 yılı 7'den 70'e herkesi gururlandıracak çok mühim gelişmelerin yaşandığı müjdelerle dolu bir yıl olacak. MMU'yu hangardan çıkarıp tüm dünyaya göstereceğiz. Bayraktar Kızılelma'nın uçuş manevra testleri gerçekleştirilecek. İlk SİHA gemisi olacak Anadolu'yu da bu yıl hizmete alıyoruz.